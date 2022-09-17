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В Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/zaporozhe-1817494263.html
В Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты
В Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты - РИА Новости, 17.09.2022
В Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на фоне участившихся покушений на чиновников... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:41
2022-09-17T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
бердянск
херсонская область
владимир рогов
олег бойко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на фоне участившихся покушений на чиновников региона предложил вооружить их в целях самообороны.Двойное убийство совершено в Бердянске в пятницу: погибли заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума."Сегодня мало кто из представителей администраций имеют охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты. Если представителям ВГА доверяют судьбы сотен тысяч людей на освобождённых территориях, то уж личное оружие им точно можно доверить", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220916/kherson-1817209389.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, бердянск, херсонская область , владимир рогов, олег бойко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Бердянск, Херсонская область , Владимир Рогов, Олег Бойко
08:41 17.09.2022
 
В Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты

Член Запорожской ВГА Рогов предложил вооружить чиновников региона для самозащиты

© Фото : Бердянск. Официально/TelegramВзорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Бердянск. Официально/Telegram
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов на фоне участившихся покушений на чиновников региона предложил вооружить их в целях самообороны.
Двойное убийство совершено в Бердянске в пятницу: погибли заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума.
"Сегодня мало кто из представителей администраций имеют охрану или личное оружие. Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты. Если представителям ВГА доверяют судьбы сотен тысяч людей на освобождённых территориях, то уж личное оружие им точно можно доверить", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьБердянскХерсонская областьВладимир РоговОлег Бойко
 
 
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