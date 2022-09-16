https://ria.ru/20220916/berdyansk-1817250520.html

В Бердянске убили заммэра по ЖКХ

В Бердянске убили заммэра по ЖКХ - РИА Новости, 16.09.2022

В Бердянске убили заммэра по ЖКХ

В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:53

2022-09-16T13:53

2022-09-16T16:30

специальная военная операция на украине

бердянск

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ, сообщил источник РИА Новости.Эту информацию подтвердили местные власти. Вместе с ним также погибла его супруга, которая возглавляла территориальный избирком."У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", — говорится в Telegram-канале администрации города.По информации источника РИА Новости в местной администрации, их застрелили из пистолета Макарова около полудня.Проводится следствие, детали происшествия уточняются.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220916/vzryv-1817235726.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бердянск

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск