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В Бердянске убили заммэра по ЖКХ - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/berdyansk-1817250520.html
В Бердянске убили заммэра по ЖКХ
В Бердянске убили заммэра по ЖКХ - РИА Новости, 16.09.2022
В Бердянске убили заммэра по ЖКХ
В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:53
2022-09-16T16:30
специальная военная операция на украине
бердянск
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ, сообщил источник РИА Новости.Эту информацию подтвердили местные власти. Вместе с ним также погибла его супруга, которая возглавляла территориальный избирком."У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", — говорится в Telegram-канале администрации города.По информации источника РИА Новости в местной администрации, их застрелили из пистолета Макарова около полудня.Проводится следствие, детали происшествия уточняются.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220916/vzryv-1817235726.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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бердянск
Специальная военная операция на Украине, Бердянск
13:53 16.09.2022 (обновлено: 16:30 16.09.2022)
 
В Бердянске убили заммэра по ЖКХ

В Бердянске убили заместителя мэра по ЖКХ Олега Бойко и его жену Людмилу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ, сообщил источник РИА Новости.
Эту информацию подтвердили местные власти. Вместе с ним также погибла его супруга, которая возглавляла территориальный избирком.
© Бердянск. Официально/TelegramОлег и Людмила Бойко
Олег и Людмила Бойко
© Бердянск. Официально/Telegram
Олег и Людмила Бойко
"У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", — говорится в Telegram-канале администрации города.
По информации источника РИА Новости в местной администрации, их застрелили из пистолета Макарова около полудня.
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Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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