13:53 16.09.2022 (обновлено: 16:30 16.09.2022)
В Бердянске убили заммэра по ЖКХ
В Бердянске убили заместителя мэра по ЖКХ Олега Бойко и его жену Людмилу
Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ, сообщил источник РИА Новости.
Эту информацию подтвердили местные власти. Вместе с ним также погибла его супруга, которая возглавляла территориальный избирком.
Олег и Людмила Бойко
"У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", — говорится в Telegram-канале администрации города.
По информации источника РИА Новости в местной администрации, их застрелили из пистолета Макарова около полудня.
Проводится следствие, детали происшествия уточняются.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.