00:28 17.09.2022 (обновлено: 00:58 17.09.2022)
Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США
Президент ЮАР Рамафоса раскритиковал антироссийский закон в США из-за вреда для Африки
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Одна из американских законодательных инициатив антироссийской направленности может привести к "нежелательным последствиям" для африканского континента , заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с неформальным объединением афроамериканских законодателей в Вашингтоне.
"Мы <...> обеспокоены возможными последствиями для африканского континента, если законопроект "О противодействии злонамеренным российским действиям" будет принят в США. Закон может иметь нежелательные последствия в виде наказания африканского континента за усилия, направленные на стимулирование развития и роста", — подчеркнул Рамафоса.
Президент ЮАР призвал членов конгресса побуждать правительство Штатов к соблюдению принципа "равного партнерства" при реализации стратегии взаимодействия с африканскими странами, которые расположены к югу от пустыни Сахары.
Между тем глава государства указал на важность партнерства и с Москвой, и с Вашингтоном.
"И США, и Россия являются стратегическими партнерами Южной Африки — суверенного государства, которая проводит независимую внешнюю политику", — сказал он.
Рамафоса находится с визитом в американской столице, где он уже встретился с президентом США Джо Байденом.