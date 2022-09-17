https://ria.ru/20220917/zakon-1817477165.html

Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США

Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США - РИА Новости, 17.09.2022

Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США

Одна из американских законодательных инициатив антироссийской направленности может привести к "нежелательным последствиям" для африканского континента , заявил... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T00:28

2022-09-17T00:28

2022-09-17T00:58

санкции

санкции в отношении россии

в мире

сирил рамафоса

сша

россия

юар

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Одна из американских законодательных инициатив антироссийской направленности может привести к "нежелательным последствиям" для африканского континента , заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с неформальным объединением афроамериканских законодателей в Вашингтоне.Президент ЮАР призвал членов конгресса побуждать правительство Штатов к соблюдению принципа "равного партнерства" при реализации стратегии взаимодействия с африканскими странами, которые расположены к югу от пустыни Сахары.Между тем глава государства указал на важность партнерства и с Москвой, и с Вашингтоном.Рамафоса находится с визитом в американской столице, где он уже встретился с президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817430945.html

сша

россия

юар

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санкции, санкции в отношении россии, в мире, сирил рамафоса, сша, россия, юар, джо байден