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Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США - РИА Новости, 17.09.2022
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Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США
Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США - РИА Новости, 17.09.2022
Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США
Одна из американских законодательных инициатив антироссийской направленности может привести к "нежелательным последствиям" для африканского континента , заявил... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T00:28
2022-09-17T00:58
санкции
санкции в отношении россии
в мире
сирил рамафоса
сша
россия
юар
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Одна из американских законодательных инициатив антироссийской направленности может привести к "нежелательным последствиям" для африканского континента , заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с неформальным объединением афроамериканских законодателей в Вашингтоне.Президент ЮАР призвал членов конгресса побуждать правительство Штатов к соблюдению принципа "равного партнерства" при реализации стратегии взаимодействия с африканскими странами, которые расположены к югу от пустыни Сахары.Между тем глава государства указал на важность партнерства и с Москвой, и с Вашингтоном.Рамафоса находится с визитом в американской столице, где он уже встретился с президентом США Джо Байденом.
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санкции, санкции в отношении россии, в мире, сирил рамафоса, сша, россия, юар, джо байден
Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Сирил Рамафоса, США, Россия, ЮАР, Джо Байден
00:28 17.09.2022 (обновлено: 00:58 17.09.2022)
 
Президент ЮАР раскритиковал антироссийский закон в США

Президент ЮАР Рамафоса раскритиковал антироссийский закон в США из-за вреда для Африки

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Одна из американских законодательных инициатив антироссийской направленности может привести к "нежелательным последствиям" для африканского континента , заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с неформальным объединением афроамериканских законодателей в Вашингтоне.
"Мы <...> обеспокоены возможными последствиями для африканского континента, если законопроект "О противодействии злонамеренным российским действиям" будет принят в США. Закон может иметь нежелательные последствия в виде наказания африканского континента за усилия, направленные на стимулирование развития и роста", — подчеркнул Рамафоса.
Президент ЮАР призвал членов конгресса побуждать правительство Штатов к соблюдению принципа "равного партнерства" при реализации стратегии взаимодействия с африканскими странами, которые расположены к югу от пустыни Сахары.
Между тем глава государства указал на важность партнерства и с Москвой, и с Вашингтоном.

"И США, и Россия являются стратегическими партнерами Южной Африки — суверенного государства, которая проводит независимую внешнюю политику", — сказал он.

Рамафоса находится с визитом в американской столице, где он уже встретился с президентом США Джо Байденом.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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СанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреСирил РамафосаСШАРоссияЮАРДжо Байден
 
 
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