https://ria.ru/20220917/zaes-1817524418.html
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.09.2022
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС
Войска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:11
2022-09-17T13:11
2022-09-17T13:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская аэс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Войска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем".В Минобороны отметили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.
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Конашенков об артобстрелах дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции рядом с ЗАЭС
Зафиксировано два артобстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС, сообщает МО РФ
2022-09-17T13:11
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
13:11 17.09.2022 (обновлено: 13:52 17.09.2022)
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС
Минобороны: за сутки ВСУ дважды пытались обстрелять территорию у Запорожской АЭС