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В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/zaes-1817524418.html
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.09.2022
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС
Войска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:11
2022-09-17T13:52
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безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Войска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем".В Минобороны отметили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.
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Конашенков об артобстрелах дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции рядом с ЗАЭС
Зафиксировано два артобстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС, сообщает МО РФ
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская аэс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
13:11 17.09.2022 (обновлено: 13:52 17.09.2022)
 
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС

Минобороны: за сутки ВСУ дважды пытались обстрелять территорию у Запорожской АЭС

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Войска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.
"Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем".
В Минобороны отметили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

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