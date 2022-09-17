https://ria.ru/20220917/zaes-1817524418.html

В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС

В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.09.2022

В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС

Войска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:11

2022-09-17T13:11

2022-09-17T13:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская аэс

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Войска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ."Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем".В Минобороны отметили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

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Конашенков об артобстрелах дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции рядом с ЗАЭС Зафиксировано два артобстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС, сообщает МО РФ 2022-09-17T13:11 true PT3M34S

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская аэс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область