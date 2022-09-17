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Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной - РИА Новости, 17.09.2022
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Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной
Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной - РИА Новости, 17.09.2022
Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "плодотворной" встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:03
2022-09-17T17:03
в мире
россия
турция
шос
саммит шос в самарканде
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
аэс "аккую"
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "плодотворной" встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, надеется на "хорошие результаты".Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую"."На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.
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в мире, россия, турция, шос, саммит шос в самарканде, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, аэс "аккую", самарканд, владимир путин
В мире, Россия, Турция, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан, АЭС "Аккую", Самарканд, Владимир Путин
17:03 17.09.2022
 
Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной

Эрдоган назвал встречу с Путиным на полях саммита ШОС плодотворной

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "плодотворной" встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, надеется на "хорошие результаты".
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".
"На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.

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