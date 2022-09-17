https://ria.ru/20220917/vstrecha-1817556486.html

Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной

Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной - РИА Новости, 17.09.2022

Эрдоган назвал встречу с Путиным плодотворной

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "плодотворной" встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:03

2022-09-17T17:03

2022-09-17T17:03

в мире

россия

турция

шос

саммит шос в самарканде

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

аэс "аккую"

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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал "плодотворной" встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, надеется на "хорошие результаты".Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую"."На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.

https://ria.ru/20220916/vstrecha-1817408471.html

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Екатерина Зайцева

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