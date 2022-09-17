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Ереван подтвердил передачу Азербайджаном тел 32 армянских военных - РИА Новости, 17.09.2022
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Ереван подтвердил передачу Азербайджаном тел 32 армянских военных
Ереван подтвердил передачу Азербайджаном тел 32 армянских военных - РИА Новости, 17.09.2022
Ереван подтвердил передачу Азербайджаном тел 32 армянских военных
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян подтвердил передачу Азербайджаном Еревану тел 32 армянских военнослужащих, погибших во время боев на... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:11
2022-09-17T23:12
в мире
армения
азербайджан
ереван
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян подтвердил передачу Азербайджаном Еревану тел 32 армянских военнослужащих, погибших во время боев на армяно-азербайджанской границе.Ранее о передаче армянской стороне тел 32 погибших военных сообщила государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных."Я подтверждаю эту информацию", - сказал Торосян, отвечая на соответствующий вопрос агентства.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220917/odkb-1817571236.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Никол Пашинян
23:11 17.09.2022 (обновлено: 23:12 17.09.2022)
 
Ереван подтвердил передачу Азербайджаном тел 32 армянских военных

Минобороны Армении подтвердило передачу Азербайджаном тел 32 военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян подтвердил передачу Азербайджаном Еревану тел 32 армянских военнослужащих, погибших во время боев на армяно-азербайджанской границе.
Ранее о передаче армянской стороне тел 32 погибших военных сообщила государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных.
Передовая группа Мониторинговой миссии ОДКБ направляется в Армению - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 18:34
ОДКБ старается достичь мирного урегулирования между Баку и Ереваном
"Я подтверждаю эту информацию", - сказал Торосян, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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В миреАрменияАзербайджанЕреванОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границеНикол Пашинян
 
 
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