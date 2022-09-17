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Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область - РИА Новости, 17.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220917/teatr-1817520896.html
Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область
Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область - РИА Новости, 17.09.2022
Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область
Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область, сообщает областное правительство. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:46
2022-09-17T12:46
культура
александр дрозденко
ленинградская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область, сообщает областное правительство."Впервые на гастроли в Ленобласть приезжают театры из Донецкой и Луганской Народных республик. Зрители 47-го региона смогут побывать на спектаклях уже осенью", - говорится в сообщении.Постановки пройдут на сценах ленинградских театров и домов культуры.Отмечается, что на гастроли коллективы из ДНР и ЛНР пригласил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР в июне. Между Енакиевом и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. На территории агломерации Енакиево работают дорожные службы Ленинградской области, ремонтируются социальные объекты, работает многофункциональный передвижной клиническо-амбулаторный комплекс для обследования жителей, продолжается передача гуманитарной помощи.
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ленинградская область
донецкая народная республика
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александр дрозденко, ленинградская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, театр
Культура, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Театр
12:46 17.09.2022
 
Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область

Театры из ДНР и ЛНР посетят с гастролями Ленинградскую область

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДонецкий театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко
Донецкий театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
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Донецкий театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область, сообщает областное правительство.
"Впервые на гастроли в Ленобласть приезжают театры из Донецкой и Луганской Народных республик. Зрители 47-го региона смогут побывать на спектаклях уже осенью", - говорится в сообщении.
Постановки пройдут на сценах ленинградских театров и домов культуры.
Отмечается, что на гастроли коллективы из ДНР и ЛНР пригласил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР в июне. Между Енакиевом и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. На территории агломерации Енакиево работают дорожные службы Ленинградской области, ремонтируются социальные объекты, работает многофункциональный передвижной клиническо-амбулаторный комплекс для обследования жителей, продолжается передача гуманитарной помощи.
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КультураАлександр ДрозденкоЛенинградская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТеатр
 
 
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