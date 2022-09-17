https://ria.ru/20220917/teatr-1817520896.html

Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область

Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область - РИА Новости, 17.09.2022

Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область

Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область, сообщает областное правительство. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:46

2022-09-17T12:46

2022-09-17T12:46

культура

александр дрозденко

ленинградская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Театры из ДНР и ЛНР приедут на гастроли в Ленинградскую область, сообщает областное правительство."Впервые на гастроли в Ленобласть приезжают театры из Донецкой и Луганской Народных республик. Зрители 47-го региона смогут побывать на спектаклях уже осенью", - говорится в сообщении.Постановки пройдут на сценах ленинградских театров и домов культуры.Отмечается, что на гастроли коллективы из ДНР и ЛНР пригласил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил подшефный региону город Енакиево в ДНР в июне. Между Енакиевом и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. На территории агломерации Енакиево работают дорожные службы Ленинградской области, ремонтируются социальные объекты, работает многофункциональный передвижной клиническо-амбулаторный комплекс для обследования жителей, продолжается передача гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220910/mariupol-1815878461.html

ленинградская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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александр дрозденко, ленинградская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, театр