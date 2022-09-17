https://ria.ru/20220917/tadzhikistan-1817509739.html

В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"

В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш" - РИА Новости, 17.09.2022

В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"

Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" (восток Таджикистана, 270 километров восточнее Душанбе) пограничных... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:11

2022-09-17T11:11

2022-09-17T11:34

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" (восток Таджикистана, 270 километров восточнее Душанбе) пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана из всех видов тяжелой техники и оружия, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск ГКНБ."В 11.50 местного времени 09.50 Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" из тяжелого и автоматического оружия. Обстрел продолжается до сих пор", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html

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Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии