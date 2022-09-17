https://ria.ru/20220917/tadzhikistan-1817509739.html
В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"
В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш" - РИА Новости, 17.09.2022
В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"
Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" (восток Таджикистана, 270 километров восточнее Душанбе) пограничных... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:11
2022-09-17T11:11
2022-09-17T11:34
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" (восток Таджикистана, 270 километров восточнее Душанбе) пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана из всех видов тяжелой техники и оружия, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск ГКНБ."В 11.50 местного времени 09.50 Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" из тяжелого и автоматического оружия. Обстрел продолжается до сих пор", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
11:11 17.09.2022 (обновлено: 11:34 17.09.2022)
В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"
ГКНБ Таджикистана: киргизские пограничники обстреляли пункт пропуска погранотряда "Лахш"