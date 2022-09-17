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В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш" - РИА Новости, 17.09.2022
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В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"
В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш" - РИА Новости, 17.09.2022
В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"
Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" (восток Таджикистана, 270 километров восточнее Душанбе) пограничных... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:11
2022-09-17T11:34
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" (восток Таджикистана, 270 километров восточнее Душанбе) пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана из всех видов тяжелой техники и оружия, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск ГКНБ."В 11.50 местного времени 09.50 Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" из тяжелого и автоматического оружия. Обстрел продолжается до сих пор", - сказали в пресс-службе.
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
11:11 17.09.2022 (обновлено: 11:34 17.09.2022)
 
В Таджикистане заявили, что Киргизия обстреляла КПП погранотряда "Лахш"

ГКНБ Таджикистана: киргизские пограничники обстреляли пункт пропуска погранотряда "Лахш"

© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев / Перейти в медиабанкТаджикские пограничники
Таджикские пограничники - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев
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Таджикские пограничники. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" (восток Таджикистана, 270 километров восточнее Душанбе) пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана из всех видов тяжелой техники и оружия, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск ГКНБ.
"В 11.50 местного времени 09.50 Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска "Сархадчи" пограничного отряда "Лахш" из тяжелого и автоматического оружия. Обстрел продолжается до сих пор", - сказали в пресс-службе.

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