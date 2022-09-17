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На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2022
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На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина
На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2022
На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс президента России Владимира Путина на Украине, написала обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T05:35
2022-09-17T11:29
в мире
си цзиньпин
владимир путин
китай
пекин
шос
украина
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс президента России Владимира Путина на Украине, написала обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана Хайде.По ее мнению, встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на мировой арене, посылает тревожный сигнал Западу.Публицист считает, что в оценке событий на Украине Си Цзиньпин не ориентируется на западные медиа, а делает собственные выводы."Похоже, Си просто не верит западным СМИ", — говорится в публикации.В четверг в Самарканде, на саммите ШОС, Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, китай, пекин, шос, украина, россия, германия
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, Пекин, ШОС, Украина, Россия, Германия
05:35 17.09.2022 (обновлено: 11:29 17.09.2022)
 
На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина

Handelsblatt: Китай намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс президента России Владимира Путина на Украине, написала обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана Хайде.
По ее мнению, встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на мировой арене, посылает тревожный сигнал Западу.
"Путин и Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина "старым другом". Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина", — отметила Хайде.
Публицист считает, что в оценке событий на Украине Си Цзиньпин не ориентируется на западные медиа, а делает собственные выводы.
"Похоже, Си просто не верит западным СМИ", — говорится в публикации.
В четверг в Самарканде, на саммите ШОС, Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

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