https://ria.ru/20220917/signal-1817486287.html

На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина

На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.09.2022

На Западе увидели тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина

Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс президента России Владимира Путина на Украине, написала обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T05:35

2022-09-17T05:35

2022-09-17T11:29

в мире

си цзиньпин

владимир путин

китай

пекин

шос

украина

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс президента России Владимира Путина на Украине, написала обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана Хайде.По ее мнению, встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде, во время которой они заявили о едином фронте на мировой арене, посылает тревожный сигнал Западу.Публицист считает, что в оценке событий на Украине Си Цзиньпин не ориентируется на западные медиа, а делает собственные выводы."Похоже, Си просто не верит западным СМИ", — говорится в публикации.В четверг в Самарканде, на саммите ШОС, Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

https://ria.ru/20220916/shos-1817406175.html

китай

пекин

украина

россия

германия

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в мире, си цзиньпин, владимир путин, китай, пекин, шос, украина, россия, германия