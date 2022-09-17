https://ria.ru/20220917/shrilanka-1817590765.html

МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах

МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах - РИА Новости, 17.09.2022

МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах

МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:41

2022-09-17T20:41

2022-09-17T20:41

специальная военная операция на украине

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ.Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения задержали 7 студентов из Шри-Ланки, которые учились в медколледже Купянска, их могут использовать для создания фейков и провокаций против России.МИД сообщил, что обратил внимание на новость о своих согражданах, учившихся в Купянском медколледже."Министерство обратилось к правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки в Украине", - отмечается в заявлении.Министерство отметило, что "поддерживает тесную связь с правительством Украины через посольство Шри-Ланки в Анкаре, которое одновременно аккредитовано в Украине, а также через посольство Украины в Нью-Дели, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".В МИД островного государства отметили, что после начала событий на Украине в период с февраля по июнь этого года оно содействовало возвращению более 90 граждан Шри-Ланки, в том числе 16 студентов, проживающих на Украине.

https://ria.ru/20220917/prokuror-1817578668.html

https://ria.ru/20220917/shri-lanka-1817503284.html

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шри-ланка

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в мире, украина, шри-ланка, харьковская область, вооруженные силы украины