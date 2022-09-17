https://ria.ru/20220917/shrilanka-1817590765.html
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах - РИА Новости, 17.09.2022
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах
МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:41
2022-09-17T20:41
2022-09-17T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
шри-ланка
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801517038_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84859ad777376f17206f6c6e0e820218.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ.Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения задержали 7 студентов из Шри-Ланки, которые учились в медколледже Купянска, их могут использовать для создания фейков и провокаций против России.МИД сообщил, что обратил внимание на новость о своих согражданах, учившихся в Купянском медколледже."Министерство обратилось к правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки в Украине", - отмечается в заявлении.Министерство отметило, что "поддерживает тесную связь с правительством Украины через посольство Шри-Ланки в Анкаре, которое одновременно аккредитовано в Украине, а также через посольство Украины в Нью-Дели, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".В МИД островного государства отметили, что после начала событий на Украине в период с февраля по июнь этого года оно содействовало возвращению более 90 граждан Шри-Ланки, в том числе 16 студентов, проживающих на Украине.
https://ria.ru/20220917/prokuror-1817578668.html
https://ria.ru/20220917/shri-lanka-1817503284.html
украина
шри-ланка
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801517038_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fc0eb0cd2fbde96d32fe6adce532a46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, шри-ланка, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Шри-Ланка, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах
МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить информацию о задержанных ВСУ студентах