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МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах - РИА Новости, 17.09.2022
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https://ria.ru/20220917/shrilanka-1817590765.html
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах - РИА Новости, 17.09.2022
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах
МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:41
2022-09-17T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
шри-ланка
харьковская область
вооруженные силы украины
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ.Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения задержали 7 студентов из Шри-Ланки, которые учились в медколледже Купянска, их могут использовать для создания фейков и провокаций против России.МИД сообщил, что обратил внимание на новость о своих согражданах, учившихся в Купянском медколледже."Министерство обратилось к правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки в Украине", - отмечается в заявлении.Министерство отметило, что "поддерживает тесную связь с правительством Украины через посольство Шри-Ланки в Анкаре, которое одновременно аккредитовано в Украине, а также через посольство Украины в Нью-Дели, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".В МИД островного государства отметили, что после начала событий на Украине в период с февраля по июнь этого года оно содействовало возвращению более 90 граждан Шри-Ланки, в том числе 16 студентов, проживающих на Украине.
https://ria.ru/20220917/prokuror-1817578668.html
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в мире, украина, шри-ланка, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Шри-Ланка, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
20:41 17.09.2022
 
МИД Шри-Ланки призвал Украину предоставить данные о задержанных студентах

МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить информацию о задержанных ВСУ студентах

© AP Photo / Eranga JayawardenaКоломбо
Коломбо - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Коломбо. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения задержали 7 студентов из Шри-Ланки, которые учились в медколледже Купянска, их могут использовать для создания фейков и провокаций против России.
МИД сообщил, что обратил внимание на новость о своих согражданах, учившихся в Купянском медколледже.
"Министерство обратилось к правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки в Украине", - отмечается в заявлении.
Министерство отметило, что "поддерживает тесную связь с правительством Украины через посольство Шри-Ланки в Анкаре, которое одновременно аккредитовано в Украине, а также через посольство Украины в Нью-Дели, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".
В МИД островного государства отметили, что после начала событий на Украине в период с февраля по июнь этого года оно содействовало возвращению более 90 граждан Шри-Ланки, в том числе 16 студентов, проживающих на Украине.

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