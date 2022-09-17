Министр назвал Россию добрым другом Шри-Ланки
Министр транспорта Гунавардана назвал Россию добрым другом Шри-Ланки с середины ХХ века
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Всемирный торговый центр в Коломбо. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия со времен премьер-министра Шри-Ланки Сиримаво Бандаранаике была добрым другом этого государства, власти страны ценят помощь РФ Шри-Ланке, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
"Со времен премьер-министра Шри Ланки миссис Сиримаво Бандаранаике у Шри-Ланки хорошие отношения с Россией и добрая дружба с вашей страной. С тех времен Россия всегда была нашим хорошим другом. Вне зависимости от того, хорошие времена или плохие, Россия всегда была с нами. И сейчас, в эти трудные времена – Россия с нами, и мы высоко ценим этот значимый вклад в помощь нашей стране от вас. Спасибо за это – и гражданам страны, и российскому правительству", - сказал Гунавардана.
Сиримаво Бандаранаике - премьер-министр Шри-Ланки в 1960—1965, 1970—1977, 1994—2000 годах, первая в мире женщина-премьер-министр. Во время своего первого премьерского срока, в 1963-м году Бандаранаике посетила СССР - она стала первым министром Шри-Ланки, посетившим Советский Союз, тогда она встретилась с тогдашним главой страны, первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым.