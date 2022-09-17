https://ria.ru/20220917/shos-1817524900.html

В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к мирному разрешению конфликта

В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к мирному разрешению конфликта - РИА Новости, 17.09.2022

В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к мирному разрешению конфликта

Генсек ШОС Чжан Мин в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым призвал Бишкек и Душанбе к мирному урегулированию конфликта на... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:13

2022-09-17T13:13

2022-09-17T13:17

в мире

шос

чжан мин

киргизия

бишкек

душанбе

столкновения на границе таджикистана и киргизии

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806866316_0:132:2941:1786_1920x0_80_0_0_87f462ca400bc973728a5ff3b7524098.jpg

БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Генсек ШОС Чжан Мин в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым призвал Бишкек и Душанбе к мирному урегулированию конфликта на границе, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе киргизского МИД.Сообщается, что в ходе переговоров министр и генсек обсудили ситуацию, сложившуюся на киргизско-таджикской государственной границе."Генеральный секретарь ШОС выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, мирных жителей и пострадавшим, а также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией между двумя соседними государствами, призвал урегулировать конфликт мирным способом", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, глава МИД довел до сведения руководителя международной организации актуальную информацию о состоянии дел в зоне столкновений."При этом кыргызская сторона заявила о неизменности своей позиции по мирному разрешению кризиса политико-дипломатическим путем во благо народов двух стран. Кыргызстан не приемлет политику силы и эскалации ситуации", - уточнили во внешнеполитическом ведомствеМасштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

https://ria.ru/20220916/shos-1817287072.html

https://ria.ru/20220917/odkb-1817507688.html

киргизия

бишкек

душанбе

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шос, чжан мин, киргизия, бишкек, душанбе, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан