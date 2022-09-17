https://ria.ru/20220917/shos-1817524900.html
В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к мирному разрешению конфликта
В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к мирному разрешению конфликта - РИА Новости, 17.09.2022
В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к мирному разрешению конфликта
Генсек ШОС Чжан Мин в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым призвал Бишкек и Душанбе к мирному урегулированию конфликта на... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:13
2022-09-17T13:13
2022-09-17T13:17
в мире
шос
чжан мин
киргизия
бишкек
душанбе
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Генсек ШОС Чжан Мин в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым призвал Бишкек и Душанбе к мирному урегулированию конфликта на границе, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе киргизского МИД.Сообщается, что в ходе переговоров министр и генсек обсудили ситуацию, сложившуюся на киргизско-таджикской государственной границе."Генеральный секретарь ШОС выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, мирных жителей и пострадавшим, а также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией между двумя соседними государствами, призвал урегулировать конфликт мирным способом", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, глава МИД довел до сведения руководителя международной организации актуальную информацию о состоянии дел в зоне столкновений."При этом кыргызская сторона заявила о неизменности своей позиции по мирному разрешению кризиса политико-дипломатическим путем во благо народов двух стран. Кыргызстан не приемлет политику силы и эскалации ситуации", - уточнили во внешнеполитическом ведомствеМасштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
https://ria.ru/20220916/shos-1817287072.html
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в мире, шос, чжан мин, киргизия, бишкек, душанбе, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан
В мире, ШОС, Чжан Мин, Киргизия, Бишкек, Душанбе, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан
13:13 17.09.2022 (обновлено: 13:17 17.09.2022)
В ШОС призвали Киргизию и Таджикистан к мирному разрешению конфликта
Генсек ШОС Мин призвал Киргизию и Таджикистан к мирному урегулированию ситуации на границе
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Генсек ШОС Чжан Мин в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым призвал Бишкек и Душанбе к мирному урегулированию конфликта на границе, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе киргизского МИД.
Сообщается, что в ходе переговоров министр и генсек обсудили ситуацию, сложившуюся на киргизско-таджикской государственной границе.
"Генеральный секретарь ШОС выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, мирных жителей и пострадавшим, а также выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией между двумя соседними государствами, призвал урегулировать конфликт мирным способом", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, глава МИД довел до сведения руководителя международной организации актуальную информацию о состоянии дел в зоне столкновений.
"При этом кыргызская сторона заявила о неизменности своей позиции по мирному разрешению кризиса политико-дипломатическим путем во благо народов двух стран. Кыргызстан не приемлет политику силы и эскалации ситуации", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана
начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.