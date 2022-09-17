https://ria.ru/20220917/putin-1817500359.html

"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина

"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 17.09.2022

"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, который пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:46

2022-09-17T09:46

2022-09-17T16:31

в мире

россия

джо байден

украина

владимир путин

сша

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, который пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину последствиями, если тот применит ядерное оружие."Путин хохочет до полусмерти", — написал один из комментаторов. "Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель", — поддержал другой. "Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе", — отметил третий. "Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле, ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь", — возмутился комментатор."Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен", — резюмировали читатели. Ранее в интервью CBS президент США пригрозил последствиями Путину, если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, полностью уничтожила его еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.Кроме того, министр назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. По его словам, с военной точки зрения в этом нет никакой необходимости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/ssha-1817410427.html

https://ria.ru/20220915/ukraina-1817061828.html

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

https://ria.ru/20220916/ugroza-1817150139.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, джо байден, украина, владимир путин, сша, сергей шойгу