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"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 17.09.2022
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"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина
"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 17.09.2022
"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, который пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:46
2022-09-17T16:31
в мире
россия
джо байден
украина
владимир путин
сша
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, который пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину последствиями, если тот применит ядерное оружие."Путин хохочет до полусмерти", — написал один из комментаторов. "Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель", — поддержал другой. "Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе", — отметил третий. "Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле, ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь", — возмутился комментатор."Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен", — резюмировали читатели. Ранее в интервью CBS президент США пригрозил последствиями Путину, если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, полностью уничтожила его еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.Кроме того, министр назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. По его словам, с военной точки зрения в этом нет никакой необходимости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/ssha-1817410427.html
https://ria.ru/20220915/ukraina-1817061828.html
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в мире, россия, джо байден, украина, владимир путин, сша, сергей шойгу
В мире, Россия, Джо Байден, Украина, Владимир Путин, США, Сергей Шойгу
09:46 17.09.2022 (обновлено: 16:31 17.09.2022)
 
"Заткнись". Британцы резко отреагировали на угрозы Байдена в адрес Путина

Британцы призвали президента США Байдена держать рот на замке после угроз в адрес Путина

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, который пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину последствиями, если тот применит ядерное оружие.

"Путин хохочет до полусмерти", — написал один из комментаторов.
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"Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель", — поддержал другой.
"Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе", — отметил третий.
"Байдену следует просто заткнуться", — заявил еще один пользователь.
"Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле, ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь", — возмутился комментатор.
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"Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен", — резюмировали читатели.
Ранее в интервью CBS президент США пригрозил последствиями Путину, если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
Министр обороны Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, полностью уничтожила его еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.
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Кроме того, министр назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. По его словам, с военной точки зрения в этом нет никакой необходимости.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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