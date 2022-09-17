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"США уйдут под воду". Какие пророчества оставило миру Средневековье

"США уйдут под воду". Какие пророчества оставило миру Средневековье - РИА Новости, 17.09.2022

"США уйдут под воду". Какие пророчества оставило миру Средневековье

В Европе в этом году увидели "голодные камни" — в Средние века они были предвестниками засухи, которую в те времена считали настоящим концом света. Имелись и... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:14

религия

нострадамус

франция

европа

германия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Никита Бизин. В Европе в этом году увидели "голодные камни" — в Средние века они были предвестниками засухи, которую в те времена считали настоящим концом света. Имелись и другие дурные предзнаменования. О самых известных — в материале РИА Новости.Даже камни заговорилиОгромные валуны показались из воды в реках Германии, Австрии, Франции, Нидерландов и Италии. Наиболее древние — XIV века. Все испещрены датами. А на некоторых даже есть особые послания.К примеру, предупреждение на камне из Эльбы недалеко от чешского города Дечин гласит: Wenn du mich seehst, dann weine (в переводе с немецкого — "Если увидишь меня, плачь").Столетия назад "голодные камни" служили маркерами уровня воды. Скрыты от глаз — значит, времена относительно благополучные. Но когда они появлялись, все понимали: жди несчастья. Дело в том, что в Средние века жители Центральной Европы полностью зависели от урожая. А собирали его как раз на плодородных почвах речных долин.Нетрудно догадаться: если уровень воды падал, гибли все сельскохозяйственные культуры. К тому же останавливалось речное судоходство. Как следствие, наступал голод.Эти "гидрологические ориентиры" в последний раз всплывали на поверхность во время засухи 2018-го. Но нынешняя может стать сильнейшей за последние 500 лет, считают специалисты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.В свою очередь, Европейская обсерватория засухи сообщает, что на сегодняшний день 64 процента территорий региона — в зоне повышенного риска. Именно поэтому многие восприняли "восставшие из воды" валуны как знак скорых бед.Периодическое невезениеК слову, "голодные камни" — не единственные предвестники надвигающейся катастрофы. Не меньше в средневековой Европе боялись странных небесных светил. Их можно было наблюдать невооруженным глазом в течение довольно долгого времени (порой нескольких месяцев). А затем следовала череда несчастий.Так, в 1066-м в Англии появление "яркой звезды с хвостом" посчитали предзнаменованием скорой смерти короля Эдуарда Исповедника. По странному стечению обстоятельств правителя убили в том же году. Однако сегодня историки не видят в этом мистики. Гибель была предсказуемой: при монархе страна погрузилась в тяжелый кризис.Такой же астрономический объект упоминается и в древнерусских источниках. "В сие лето месяца мая явися страшная звезда, светящи презъ 18 дней, луча ко востоку доволне простирающи, иже знаменова новую пагубу христианомъ, яже по двою лету сотворися нашествиемъ врагъ, си есть безъбожных Татаръ, их же въ сей стране нашой не знаяху", — сообщает Густинская летопись.Запись сделана в 1222-м — в год, когда на русских границах появились татаро-монголы.Лишь в конце XVII века английский астроном Эдмунд Галлей установил: в обоих случаях речь шла об одном и том же явлении — комете, возвращающейся к Солнцу каждые 75-76 лет. Впоследствии астрономический объект назвали в честь этого ученого.Придворный оракулК небесным светилам обращался и французский врач XVI века Мишель де Нотрдам, более известный как провидец Нострадамус. При составлении гороскопов он опирался на расположение звезд, движение планет и другие явления.Однако его пророчества не сразу стали популярными. Все дело в весьма туманных формулировках. Современникам хотелось знать четко и ясно, что произойдет. Не воспринял всерьез слова Нострадамуса даже король Генрих II, которому тот предрек скорую смерть.Да и как понять что-то, когда астролог пишет: "Молодой лев одолеет старого. На поле битвы в одиночной дуэли он выколет ему глаза в золотой клетке. Два перелома — одно, потом умрет жестокой смертью".Горькая правда вскрылась позднее. В 1559-м Франция и Испания подписали мир, завершивший период так называемых итальянских войн. По этому поводу Генрих устроил рыцарский турнир, в котором участвовал и сам. Против короля вышел молодой шотландский граф Габриэль Монтгомери. Дважды противники сломали деревянные копья друг друга. Но на третий раз Монтгомери попал осколком правителю прямо в глаз. Тот скончался в ужасных мучениях через десять дней.После этого случая авторитет предсказателя возрос. К нему стала обращаться вся тогдашняя знать, и не только французская. Приоткрывая завесу судьбы для могущественных современников, знаменитый оракул в тайне составил особое пророчество. Оно касалось событий, которые миру предстояло пережить в последующие века.Над некоторыми катренами (четверостишиями) специалисты ломают голову до сих пор. К тому же за долгое время накопилось немало фальсификаций.Немецкая пифияЗа пятьсот лет до Нострадамуса жители средневековой Европы предпочитали узнавать будущее у другой провидицы — немецкой монахини Хильдегарды. Долгие годы она была настоятельницей бенедиктинской обители на реке Рейн, недалеко от города Бингена.Здесь, согласно хроникам, она записывала свои многочисленные видения. Мистическими откровениями первое время делилась лишь с братией. Но вскоре весть о предсказательнице с берегов Рейна дошла до Ватикана. В Бинген стали съезжаться многочисленные паломники — узнать свою судьбу.Но, как и в случае с Нострадамусом, Хильдегарда не говорила ничего конкретного, а ограничивалась расплывчатыми формулировками. Например: "Я узрела огромную звезду, сияющую и бесконечно прекрасную, и вокруг нее множество падающих звезд. Все вместе они двигались на юг. И вдруг сгорели дотла, обратились в угли".Сегодня ученые сходятся во мнении, что монахиня страдала от вполне банального заболевания. Еще в 1958-м британский историк медицины Чарльз Сингер предположил, что у нее была мигрень."Во всех видениях, — писал он, — выделяется светящаяся точка или группа точек. Точки мерцают и движутся, обычно волнообразно, и чаще всего воспринимаются как звезды или горящие глаза. В большинстве случаев центральный источник света, более яркий, нежели все остальные, окружен колеблющимися концентрическими кругами".Этот факт, однако, не мешает любителям конспирологии думать, что еще в XII веке Хильдегарда предсказала гибель США. Рассказывая об одном из видений, бенедиктинка упоминала "великую страну за морем, которая в конце концов уйдет под воду".Конец был в самом началеВпрочем, в Средние века не только простые монахи, но даже римские папы оставляли потомкам многочисленные пророчества. Причем играли по-крупному: говорили о гибели всего мира.Так, папа Сильвестр II, опираясь на слова Иоанна Богослова о "тысячелетнем царстве", предрекал Армагеддон 1 января 1000 года. Впрочем, ничего такого не случилось. А понтифик, которого народ за его ученость давно подозревал в связях с дьяволом, вынужден был бежать из Рима.Другой глава католиков, Иннокентий III, решил связать конец света с набирающим силу Арабским халифатом. Он посчитал, что событие должно произойти в 1284-м. Поскольку этот год — 666-й с момента возникновения ислама.Сам Иннокентий до своего предсказания не дожил. Но по меркам Средних веков катастрофа все же произошла — правда, для латинян: мусульманские завоеватели полностью сломили власть крестоносцев на Востоке.Ученые отмечают: традиция пророчеств, тем более о конце света, — неотъемлемая черта христианства."Оно было апокалиптичным изначально. Новый Завет как раз и завершается книгой Откровения. А первые общины жили по принципу "Наступают последние времена". Такое восприятие существовало и в последующие эпохи", — говорит религиовед Алексей Юдин.Поэтому, продолжает он, вполне объяснима тяга к всевозможным видениям, экстатическим состояниям и предсказаниям. К тому же написанное в Евангелии зачастую воспринимали буквально."Это касается в первую очередь цифр. Неслучайно тот же папа Сильвестр говорил о конце света в 1000-м. Он верил: все закончится через тысячу лет после прихода в мир Христа. То же относится и к числу 666 — любую дату с такой последовательностью воспринимали с опаской. Ведь это связано с антихристом", — поясняет специалист.Эксперт подчеркивает: апокалиптические настроения остались в христианстве и по сей день. Поэтому не исключено, что в скором времени появятся новые "пророчества".

https://ria.ru/20220710/svyatilische-1801297256.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

нострадамус, франция, европа, германия, аналитика - религия и мировоззрение