07:17 17.09.2022 (обновлено: 07:19 17.09.2022)
В Киргизии сообщили о 103 пострадавших в конфликте на границе
Минздрав Киргизии: число пострадавших в конфликте на границе выросло до 103 человек
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в медиабанкЖительница с ребенком покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных в Лейлекском районе Баткенской области
Жительница с ребенком покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных в Лейлекском районе Баткенской области
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 103, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава.
Киргизская сторона ранее сообщала о 24 погибших и 87 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
"По состоянию на 9.00 (6.00 мск - ред.) 17 сентября количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составило 103 человека, из них 5 отправлено на амбулаторное лечение", - заявил представитель пресс-службы.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи.
Ранее в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили об обстреле утром из миномета приграничного киргизского села Паскы Арык.
Вчера, 06:47В Киргизии обвинили Таджикистан в обстреле села