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В Киргизии сообщили о 103 пострадавших в конфликте на границе

В Киргизии сообщили о 103 пострадавших в конфликте на границе - РИА Новости, 17.09.2022

В Киргизии сообщили о 103 пострадавших в конфликте на границе

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 103, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T07:17

2022-09-17T07:17

2022-09-17T07:19

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

в мире

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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 103, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава.Киргизская сторона ранее сообщала о 24 погибших и 87 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи.Ранее в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили об обстреле утром из миномета приграничного киргизского села Паскы Арык.

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киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, в мире