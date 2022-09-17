https://ria.ru/20220917/polsha-1817493059.html

Польские боевики в годы войны убивали земляков за симпатии к СССР

Польские боевики в годы войны убивали земляков за симпатии к СССР - РИА Новости, 17.09.2022

Польские боевики в годы войны убивали земляков за симпатии к СССР

Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, в годы Великой Отечественной войны убивали своих земляков, поддерживавших... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:32

2022-09-17T08:32

2022-09-17T08:32

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вторая мировая война (1939-1945)

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Боевики польской "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, в годы Великой Отечественной войны убивали своих земляков, поддерживавших Советский Союз – об этом рассказывается в новых архивных документах, рассекреченных ФСБ России, и с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих документов - спецсообщение о действиях "Армии Крайовой", направленное 17 сентября 1944 года начальником управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенантом Павлом Зелениным руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему войсками фронта генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного Совета фронта Василию Макарову."Армия Крайова" ("АК") не являлась армией в обычном понимании, а представляла собой объединение подпольных вооруженных отрядов, управлявшихся из британской столицы. В составе "АК" были и свои диверсионно-террористические и разведывательные структуры.Польские боевики, в том числе "аковцы", "по указанию эмигрантского польского правительства в Лондоне вели вооруженную борьбу с советскими партизанами, поголовно уничтожали всех советских граждан, прибывших в Западную Белоруссию после ее воссоединения с БССР, а также уничтожали православных поляков из местного населения, которые были просоветски настроены", писал Зеленин."В июне месяце 1944 года… в деревне Раубишки был убит поляк Трусевич за то, что у него дочь была комсомолка", - говорилось в сообщении со слов одного из боевиков, допрошенных советскими военными контрразведчиками.В субботу исполняется 83 года со дня начала Освободительного похода Красной Армии – комплекса политических и военных мероприятий СССР по законному возврату контроля над территориями Западной Украины и Западной Белоруссии. К моменту прихода советских войск польское государство, значительную часть которого оккупировала гитлеровская Германия, фактически уже не существовало, а правительство Польши бежало из страны, чтобы в конце концов осесть в Лондоне. Оттуда оно руководило боевиками, нацеливая их против СССР, чтобы вооруженным путем оторвать от Советского Союза Западную Украину и Западную Белоруссию и возродить "великопольское государство".Восемнадцатого марта 1921 года в Риге (Латвия) между РСФСР и Украинской ССР с одной стороны и Польшей с другой был подписан мирный договор, завершивший польско-советскую войну 1919-1921 годов, развязанную Варшавой. Договор зафиксировал существенное изменение советско-польской границы. Земли Западной Украины и Западной Белоруссии, населенные преимущественно русскоязычными жителями, по его условиям, отходили Варшаве. Репрессии и принудительное "ополячивание" украинцев и белорусов, фактически принявшие форму геноцида, длились там вплоть до возвращения этих территорий в состав Советского Союза в сентябре 1939 года.На рассвете 17 сентября 1939 года части Красной Армии вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. Советским войскам запрещалось обстреливать и подвергать бомбардировке населенные пункты, а также вести боевые действия против польских войск, если они не оказывают сопротивления. Красноармейцам разъяснялось, что они идут в Западную Белоруссию и на Западную Украину не как завоеватели, а как освободители украинского и белорусского народов.С точки зрения профессиональных историков, Освободительный поход Красной Армии не противоречил нормам международного права того времени. Во-первых, действует принцип "rebus sic stantibus", согласно которому договор остается в силе до тех пор, пока остаются неизменными обстоятельства, обусловившие его заключение. Во-вторых, в международном праве тогда существовало понятие "права на самопомощь". В соответствии с ним государство, которое считало, что действия другого субъекта международного права представляют угрозу для его жизненно необходимых интересов, могло в соответствии с действующим международным правом прибегнуть к силовым действиям для устранения этой угрозы. "Право на самопомощь" широко применялось разными странами в период Второй мировой войны.Установление контроля над территорией бывшего польского государства поставило перед СССР и Германией вопрос о ее будущем. Москва предложила Берлину (как инициатору германско-польской войны) установить границу между СССР и Германией приблизительно по "линии Керзона", определенной в декабре 1919 года, то есть сохранить под контролем СССР лишь земли Западной Белоруссии и Западной Украины, отторгнутые Польшей от Советской России по условиям Рижского мирного договора 1921 года. Берлин принял это предложение, и 28 сентября 1939 года был подписан договор о дружбе и границе между СССР и Германией.В результате похода Красной Армии была предотвращена германская оккупация Западной Украины, Западной Белоруссии и части Прибалтики. Было восстановлено единство украинского и белорусского народов (в ноябре 1939 года на основании ходатайств полномочных комиссий Народного Собрания Западной Украины и Народного Собрания Западной Белоруссии эти территории были приняты в состав соответственно Украинской и Белорусской ССР). В состав Литвы возвращались отторгнутые от нее Польшей в 1920 году Вильнюс и Виленская область. Западная граница СССР отодвинулась на запад на 250-300 километров, что значительно укрепило безопасность советского государства в преддверии войны с Германией.В итоге в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сорвали германский блицкриг, сдержав армии вермахта под Москвой и Ленинградом.В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная Армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек, которые защитили право поляков свободно жить на своей земле. Красная Армия оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.

https://ria.ru/20220917/polsha-1817489215.html

https://ria.ru/20210316/naryshkin-1601477518.html

https://ria.ru/20190909/1558465978.html

https://ria.ru/20190824/1557784411.html

https://ria.ru/20200117/1563538207.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ссср, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945), фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)