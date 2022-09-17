https://ria.ru/20220917/polsha-1817489215.html

Рассекречены планы возродить "Великую Польшу" путем войны с СССР

Рассекречены планы возродить "Великую Польшу" путем войны с СССР - РИА Новости, 17.09.2022

Рассекречены планы возродить "Великую Польшу" путем войны с СССР

РИА Новости публикует рассекреченные ФСБ архивные документы, свидетельствующие, что в годы Великой Отечественной войны польские подпольные боевики при поддержке РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T07:35

2022-09-17T07:35

2022-09-17T12:05

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. РИА Новости публикует рассекреченные ФСБ архивные документы, свидетельствующие, что в годы Великой Отечественной войны польские подпольные боевики при поддержке эмигрантского правительства в Лондоне вели активную борьбу против Красной армии, чтобы вооруженным путем оторвать от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию и возродить "великопольское государство".Среди этих материалов — спецсообщение, направленное 17 сентября 1944 года начальником управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенантом Павлом Зелениным руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему фронтом генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного совета Василию Макарову.В документе говорится о том, каким образом боевики польской Армии Крайовой (АК) пытались захватить западные территории Украины, Белоруссии и часть Литвы."Материалами следствия по делам арестованных установлено, что эти цели и задачи, поставленные перед армией краевой Польши (так в документе. — Прим. ред.), целиком и полностью исходили от польского эмигрантского правительства в Лондоне", — подчеркивал Зеленин.По сути АК не была армией в обычном понимании, а представляла собой объединение подпольных вооруженных отрядов, управление которыми шло из британской столицы. В составе АК имелись и свои диверсионно-террористические и разведывательные структуры.В 1944 году, когда советские войска вступали на освобождаемые от гитлеровцев территории Литвы и Западной Белоруссии, отряды Армии Крайовой получили задачу "сосредоточиться в районе Вильнюса и Августова, сохранить свой личный состав, вооружиться, а затем ударить в тыл Красной Армии", писал Зеленин.По словам контрразведчика, эмигрантское правительство ориентировало поляков, живших в Литве, на западе Украины и Белоруссии, на то, что "Великая Польша" может возродиться только в результате борьбы с Советским Союзом".В подтверждение Зеленин привел фрагменты протоколов допросов членов польских подпольных структур. "Станкевич (один из руководителей подпольного комитета в Вильно) говорил нам, что после освобождения Красной армией польской территории мы создадим независимое польское национальное государство, присоединим к нему Западную Украину и Белоруссию", — рассказал контрразведчикам некто Генрих Кивник.По его словам, речь шла и о том, что если Советский Союз не пойдет на уступки мирным путем, то АК выступит против него войной, победит и присоединит эти земли к "Великой Польше".Арестованный СМЕРШем польский поручик Георгий Рущиц, в свою очередь, сообщил, что все указания от эмигрантского правительства в Лондоне были направлены на подготовку польского населения к восстановлению "Великой Польши" в границах 1939 года. "В этих целях на территории Виленщины укреплялась польская войсковая организация, вербовалось в нее польское население, собиралось оружие", — рассказал он.Вместе с тем эмигрантское правительство запретило всем гражданам Польши вступать в Первую армию Войска польского, сформированную в СССР в 1944 году, отмечал Зеленин. По его словам, командующего армией Зигмунта Берлинга в Лондоне называли "изменником и предателем".В конце ноября 1944-го наркомы внутренних дел и госбезопасности Белорусской ССР Сергей Бельченко и Лаврентий Цанава сообщали руководителю республики Пантелеймону Пономаренко о ходе ликвидации польских подпольных организаций. Уже после освобождения Западной Белоруссии от нацистов боевики убили там около 80 человек."Органами НКВД-НКГБ ликвидировано 266 белопольских подпольных формирований и бандитских групп, с количеством арестованных — 4345 человек. <...> Арестовано эмиссаров польского эмигрантского правительства в Лондоне, представителей Варшавского и Виленского центров АК — 22 человека", — говорится в документе.По их данным, у боевиков изъяли почти 1,2 тысячи винтовок, 205 пулеметов, 279 автоматов, 15 минометов, более 500 различных мин, 35,5 килограмма взрывчатки, свыше 210 тысяч патронов разного калибра.Земли Западной Украины и Западной Белоруссии с преимущественно русскоязычным населением отошли Польше по условиям мирного договора, завершившего развязанную Варшавой польско-советскую войну 1919-1921 годов. Репрессии и принудительное ополячивание украинцев и белорусов, фактически принявшие форму геноцида, длились вплоть до возвращения этих территорий в состав Советского Союза.Сегодня исполняется 83 года со дня начала Освободительного похода Красной армии. Ее части вступили в Западную Белоруссию и Западную Украину на рассвете 17 сентября 1939 года. Советским войскам запрещалось обстреливать и подвергать бомбардировке населенные пункты и вести боевые действия против польских войск, если они не оказывают сопротивления. Красноармейцам разъясняли, что они не завоеватели, а освободители украинского и белорусского народов.К тому моменту Польша, значительную часть которой оккупировала гитлеровская Германия, уже перестала существовать как государство, а правительство бежало, чтобы в конце концов осесть в Лондоне. Польская территория оказалась под контролем Берлина и Москвы. СССР предложил установить границу приблизительно по "линии Керзона", определенной в декабре 1919 года, то есть к советскому государству отошли лишь западные земли Белоруссии и Украины, отторгнутые у него по договору 1921 года. Германия приняла это предложение и 28 сентября 1939 года подписала договор о дружбе и границе с СССР.С точки зрения профессиональных историков, Освободительный поход Красной армии не противоречил нормам международного права того времени. Во-первых, действовал принцип rebus sic stantibus, согласно которому договор остается в силе до тех пор, пока остаются неизменными обстоятельства, обусловившие его заключение. Во-вторых, в международном праве тогда существовало понятие "права на самопомощь". В соответствии с ним государство, которое считало, что действия другого субъекта международного права представляют угрозу для его жизненно важных интересов, могло в соответствии прибегнуть к силовым действиям для устранения этой угрозы. "Право на самопомощь" широко применялось разными странами во время Второй мировой войны.В результате похода Красной армии удалось предотвратить германскую оккупацию Западной Украины, Западной Белоруссии и части Прибалтики. Кроме того, восстановилось единство украинского и белорусского народов (в ноябре 1939-го на основании ходатайств полномочных комиссий народных собраний Западной Украины и Западной Белоруссии эти территории вошли в состав соответственно Украинской и Белорусской ССР). Литве вернули отторгнутые от нее в 1920 году Вильно (нынешний Вильнюс) и Виленскую область. Граница СССР отодвинулась на запад на 250-300 километров, что значительно укрепило безопасность советского государства в преддверии войны с Германией.В итоге нацисты были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток промышленные предприятия и дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сорвали германский блицкриг, сдержав армии вермахта под Москвой и Ленинградом.При освобождении Польши в 1944-1945 годах Красная армия потеряла более 600 тысяч человек, которые защитили право поляков свободно жить на своей земле. Она оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.

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https://ria.ru/20220913/reparatsii-1816606404.html

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