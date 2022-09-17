https://ria.ru/20220917/peregovory-1817506143.html

В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана

В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана - РИА Новости, 17.09.2022

В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана

Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:33

2022-09-17T10:33

2022-09-17T10:39

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", - добавили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

https://ria.ru/20220917/postradavshie-1817488835.html

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Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии