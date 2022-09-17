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В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана - РИА Новости, 17.09.2022
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В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана
В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана - РИА Новости, 17.09.2022
В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана
Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:33
2022-09-17T10:39
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", - добавили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
10:33 17.09.2022 (обновлено: 10:39 17.09.2022)
 
В Киргизии ожидают переговоров с представителями пограничников Таджикистана

В Киргизии ожидают переговоров с представителями погранвойск Таджикистана

© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на кыргызско-таджикской границе
Пограничники на кыргызско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
Пограничники на кыргызско-таджикской границе. Архивное фото
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", - добавили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

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В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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