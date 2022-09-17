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Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/oruzhie-1817484236.html
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие - РИА Новости, 17.09.2022
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие
Президент США Джо Байден пригрозил в интервью CBS последствиями России, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T03:02
2022-09-17T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
россия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил в интервью CBS последствиями России, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине."Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. &lt;...&gt; Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — сказал Байден, отказавшись уточнить, как могут отреагировать Штаты в таком случае.По его мнению, применение ядерного оружия "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".В истории человечества только два случая боевого применения ядерного оружия — это атомные бомбардировки в Японии, которые США провели в августе 1945 года. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители.По мнению многих экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов нельзя объяснить, потому что победу над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, в основном обеспечил разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками.Министр обороны Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от Штатов, полностью уничтожила этот вид оружия еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.
https://ria.ru/20220916/terakty-1817404095.html
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в мире, джо байден, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Россия, США, Украина
03:02 17.09.2022 (обновлено: 10:38 17.09.2022)
 
Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие

Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного или химического оружия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил в интервью CBS последствиями России, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. <...> Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — сказал Байден, отказавшись уточнить, как могут отреагировать Штаты в таком случае.
По его мнению, применение ядерного оружия "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".
В истории человечества только два случая боевого применения ядерного оружия — это атомные бомбардировки в Японии, которые США провели в августе 1945 года. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители.
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По мнению многих экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов нельзя объяснить, потому что победу над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, в основном обеспечил разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками.
Министр обороны Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от Штатов, полностью уничтожила этот вид оружия еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденРоссияСШАУкраина
 
 
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