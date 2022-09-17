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Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие

Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие - РИА Новости, 17.09.2022

Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие

Президент США Джо Байден пригрозил в интервью CBS последствиями России, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T03:02

2022-09-17T03:02

2022-09-17T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил в интервью CBS последствиями России, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине."Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. <...> Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", — сказал Байден, отказавшись уточнить, как могут отреагировать Штаты в таком случае.По его мнению, применение ядерного оружия "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".В истории человечества только два случая боевого применения ядерного оружия — это атомные бомбардировки в Японии, которые США провели в августе 1945 года. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители.По мнению многих экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов нельзя объяснить, потому что победу над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, в основном обеспечил разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками.Министр обороны Сергей Шойгу в августе заявлял, что утверждения о возможности применения химоружия в спецоперации на Украине абсурдны. Он напомнил, что Россия, в отличие от Штатов, полностью уничтожила этот вид оружия еще в 2017 году в рамках международных обязательств. Шойгу отметил, что провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии.

https://ria.ru/20220916/terakty-1817404095.html

https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817460643.html

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