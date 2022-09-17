https://ria.ru/20220917/oon-1817564295.html

ООН заявила о готовности помочь решить спор Таджикистана и Киргизии

ООН заявила о готовности помочь решить спор Таджикистана и Киргизии - РИА Новости, 17.09.2022

ООН заявила о готовности помочь решить спор Таджикистана и Киргизии

ООН готова помочь властям Киргизии и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:52

2022-09-17T17:52

2022-09-17T17:52

в мире

стефан дюжаррик

киргизия

таджикистан

оон

столкновения на границе таджикистана и киргизии

антониу гутерреш

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ООН, 17 сен – РИА Новости. ООН готова помочь властям Киргизии и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."ООН готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров, если об этом попросят стороны", - указал Дюжаррик.По его словам, генеральный секретарь с большой тревогой следит за эскалацией насилия вдоль киргизско-таджикской границы."Генеральный секретарь призывает руководство Киргизской Республики и Республики Таджикистан начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности", - добавил он.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

https://ria.ru/20220915/konflikt-1817106976.html

https://ria.ru/20220917/granitsa-1817534860.html

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таджикистан

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в мире, стефан дюжаррик, киргизия, таджикистан, оон, столкновения на границе таджикистана и киргизии, антониу гутерреш