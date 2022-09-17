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ООН заявила о готовности помочь решить спор Таджикистана и Киргизии
ООН заявила о готовности помочь решить спор Таджикистана и Киргизии - РИА Новости, 17.09.2022
ООН заявила о готовности помочь решить спор Таджикистана и Киргизии
ООН готова помочь властям Киргизии и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:52
2022-09-17T17:52
2022-09-17T17:52
в мире
стефан дюжаррик
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столкновения на границе таджикистана и киргизии
антониу гутерреш
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ООН, 17 сен – РИА Новости. ООН готова помочь властям Киргизии и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."ООН готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров, если об этом попросят стороны", - указал Дюжаррик.По его словам, генеральный секретарь с большой тревогой следит за эскалацией насилия вдоль киргизско-таджикской границы."Генеральный секретарь призывает руководство Киргизской Республики и Республики Таджикистан начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности", - добавил он.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
https://ria.ru/20220915/konflikt-1817106976.html
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в мире, стефан дюжаррик, киргизия, таджикистан, оон, столкновения на границе таджикистана и киргизии, антониу гутерреш
В мире, Стефан Дюжаррик, Киргизия, Таджикистан, ООН, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Антониу Гутерреш
ООН заявила о готовности помочь решить спор Таджикистана и Киргизии
Офис Гутерреша: ООН готова помочь Таджикистану и Киргизии в решении пограничного спора
ООН, 17 сен – РИА Новости. ООН готова помочь властям Киргизии и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"ООН готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров, если об этом попросят стороны", - указал Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь с большой тревогой следит за эскалацией насилия вдоль киргизско-таджикской границы.
"Генеральный секретарь призывает руководство Киргизской Республики и Республики Таджикистан начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности", - добавил он.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.