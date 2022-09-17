https://ria.ru/20220917/odkb-1817557516.html
Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана - РИА Новости, 17.09.2022
Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:07
2022-09-17T17:07
2022-09-17T18:48
в мире
анатолий сидоров
григорий карасин
армения
азербайджан
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.Армянские военные продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер в Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда получил повреждения жилой дом.Как отметил Сидоров, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях (к Карабаху эти территории отношения не имеют). В Баку утверждают, что перемирие нарушила армянская сторона, и обвиняют ее в намерении сорвать мирный процесс. И Армения, и Азербайджан сообщили о потерях среди своих военных.К утру республики договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, этого удалось добиться благодаря усилиям России — в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Тогда же, 13 сентября, состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который решили направить в регион миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220917/operatsiya-1817556630.html
https://ria.ru/20220916/armeniya-1817416490.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий сидоров, григорий карасин, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Анатолий Сидоров, Григорий Карасин, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:07 17.09.2022 (обновлено: 18:48 17.09.2022)
Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении провела мониторинг на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.
Армянские военные продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер в Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда получил повреждения жилой дом.
Как отметил Сидоров, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.
"Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем", — пояснил он.
Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях (к Карабаху эти территории отношения не имеют). В Баку утверждают, что перемирие нарушила армянская сторона, и обвиняют ее в намерении сорвать мирный процесс. И Армения, и Азербайджан сообщили о потерях среди своих военных.
К утру республики договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда
Григорий Карасин, этого удалось добиться благодаря усилиям России — в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД.
Тогда же, 13 сентября, состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который решили направить в регион миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.