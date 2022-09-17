https://ria.ru/20220917/odkb-1817557516.html

Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана - РИА Новости, 17.09.2022

Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:07

2022-09-17T17:07

2022-09-17T18:48

в мире

анатолий сидоров

григорий карасин

армения

азербайджан

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном.Армянские военные продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер в Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда получил повреждения жилой дом.Как отметил Сидоров, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях (к Карабаху эти территории отношения не имеют). В Баку утверждают, что перемирие нарушила армянская сторона, и обвиняют ее в намерении сорвать мирный процесс. И Армения, и Азербайджан сообщили о потерях среди своих военных.К утру республики договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, этого удалось добиться благодаря усилиям России — в том числе после разговора президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Тогда же, 13 сентября, состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который решили направить в регион миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220917/operatsiya-1817556630.html

https://ria.ru/20220916/armeniya-1817416490.html

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в мире, анатолий сидоров, григорий карасин, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе