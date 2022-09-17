https://ria.ru/20220917/odkb-1817518388.html

Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии

Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 17.09.2022

Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии

Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:31

2022-09-17T12:31

2022-09-17T12:31

в мире

станислав зась

киргизия

таджикистан

баткенская область

одкб

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, стороны считают неприемлемым применение силы и тяжелого вооружения, сообщил секретариат ОДКБ."По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Глава МИД Кыргызстана проинформировал о тяжелой ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в связи с произошедшими боестолкновениями", - сообщил секретариат.Стороны отметили важность немедленного прекращения огня."(Стороны) считают неприемлемым применение силы и использование тяжелого вооружения, в том числе артиллерии и РСЗО. Было подчеркнуто, что конфликт должен быть урегулирован только мирным путем", - отметили в секретариате.

https://ria.ru/20220917/odkb-1817507688.html

киргизия

таджикистан

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в мире, станислав зась, киргизия, таджикистан, баткенская область, одкб, столкновения на границе таджикистана и киргизии