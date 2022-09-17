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Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 17.09.2022
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Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии
Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 17.09.2022
Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии
Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:31
2022-09-17T12:31
в мире
станислав зась
киргизия
таджикистан
баткенская область
одкб
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, стороны считают неприемлемым применение силы и тяжелого вооружения, сообщил секретариат ОДКБ."По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Глава МИД Кыргызстана проинформировал о тяжелой ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в связи с произошедшими боестолкновениями", - сообщил секретариат.Стороны отметили важность немедленного прекращения огня."(Стороны) считают неприемлемым применение силы и использование тяжелого вооружения, в том числе артиллерии и РСЗО. Было подчеркнуто, что конфликт должен быть урегулирован только мирным путем", - отметили в секретариате.
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в мире, станислав зась, киргизия, таджикистан, баткенская область, одкб, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Станислав Зась, Киргизия, Таджикистан, Баткенская область, ОДКБ, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:31 17.09.2022
 
Генсек ОДКБ обсудил ситуацию на границе с главой МИД Киргизии

Генсек ОДКБ Зась обсудил конфликт с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым

© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, стороны считают неприемлемым применение силы и тяжелого вооружения, сообщил секретариат ОДКБ.
"По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Глава МИД Кыргызстана проинформировал о тяжелой ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в связи с произошедшими боестолкновениями", - сообщил секретариат.
Стороны отметили важность немедленного прекращения огня.
"(Стороны) считают неприемлемым применение силы и использование тяжелого вооружения, в том числе артиллерии и РСЗО. Было подчеркнуто, что конфликт должен быть урегулирован только мирным путем", - отметили в секретариате.

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В миреСтанислав ЗасьКиргизияТаджикистанБаткенская областьОДКБСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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