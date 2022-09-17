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ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана
ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 17.09.2022
ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана
Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на киргизо-таджикской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:52
2022-09-17T10:52
2022-09-17T10:52
в мире
киргизия
таджикистан
одкб
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на киргизо-таджикской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов."В секретариате ОДКБ вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14-16 сентября 2022 года боестолкновения на кыргызско-таджикской границе с применением тяжелого вооружения, в результате чего есть погибшие и раненые с обеих сторон, а также разрушения в гражданской инфраструктуре. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших людей, разделяем их боль и утрату", - сообщил Зайнетдинов журналистам.В этой связи организация приветствует прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Киргизии и Таджикистана."Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - отметили в организации.Там подчеркнули также, что в секретариате ОДКБ внимательно следят ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным и устойчивым."Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, невозможно больше допускать гибель людей", - добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20220917/peregovory-1817506143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, одкб, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, ОДКБ, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана
В ОДКБ заявили, что надеются на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на киргизо-таджикской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В секретариате ОДКБ вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14-16 сентября 2022 года боестолкновения на кыргызско-таджикской границе с применением тяжелого вооружения, в результате чего есть погибшие и раненые с обеих сторон, а также разрушения в гражданской инфраструктуре. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших людей, разделяем их боль и утрату", - сообщил Зайнетдинов журналистам.
В этой связи организация приветствует прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Киргизии
и Таджикистана
.
"Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - отметили в организации.
Там подчеркнули также, что в секретариате ОДКБ внимательно следят ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным и устойчивым.
"Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, невозможно больше допускать гибель людей", - добавил пресс-секретарь.