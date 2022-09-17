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ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана

ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 17.09.2022

ОДКБ надеется на устойчивое перемирие на границе Киргизии и Таджикистана

Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на киргизо-таджикской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:52

2022-09-17T10:52

2022-09-17T10:52

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столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретариат ОДКБ внимательно следит за ситуацией на киргизо-таджикской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов."В секретариате ОДКБ вызывает серьезную обеспокоенность и тревогу произошедшие 14-16 сентября 2022 года боестолкновения на кыргызско-таджикской границе с применением тяжелого вооружения, в результате чего есть погибшие и раненые с обеих сторон, а также разрушения в гражданской инфраструктуре. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших людей, разделяем их боль и утрату", - сообщил Зайнетдинов журналистам.В этой связи организация приветствует прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Киргизии и Таджикистана."Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы", - отметили в организации.Там подчеркнули также, что в секретариате ОДКБ внимательно следят ситуацией и надеются, что установившееся сейчас перемирие будет долгосрочным и устойчивым."Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, невозможно больше допускать гибель людей", - добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20220917/peregovory-1817506143.html

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Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, одкб, столкновения на границе таджикистана и киргизии