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Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле села
Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле села - РИА Новости, 17.09.2022
Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле села
Погранвойска Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана проинформировали, что киргизские военные обстреляли из "Града" село Тойварони Лахшского района на... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:19
2022-09-17T20:19
2022-09-17T20:23
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
ош
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Погранвойска Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана проинформировали, что киргизские военные обстреляли из "Града" село Тойварони Лахшского района на востоке страны, ранены четыре жителя, разрушено пять домов."Вооруженные силы Киргизии нарушили условия и требования объявленного прекращения огня и 17 сентября 2022 года в 11.50… С позиции Джонолойского района города Ош открыли огонь из боевой техники "Град" по домам жителей села Тойварони Лахшского района Таджикистана, ранив четырех жителей и разрушив пять домов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе погранвойск.В 14.30 местного времени (12.30 мск) субботы состоялась встреча представителей погранведомств двух стран, на которой стороны договорились о прекращении огня и нормализации обстановки. "Но в 17.20 и повторно в 18.10 пограничники Киргизии, в нарушение договоренности, открыли огонь из всех видов тяжелого стрелкового оружия, групповой и боевой техники "Град" по населенным пунктам Лахшского района Таджикистана", - сказали в пресс-службе.В 19.00 субботы стороны достигли договоренности об очередном прекращении огня, однако ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии в этом регионе остается сложной.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, ош
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Ош
20:19 17.09.2022 (обновлено: 20:23 17.09.2022)
Таджикистан обвинил Киргизию в обстреле села
ГКНБ Таджикистана заявил, что киргизские военные обстреляли село, ранив четверых человек
ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Погранвойска Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана проинформировали, что киргизские военные обстреляли из "Града" село Тойварони Лахшского района на востоке страны, ранены четыре жителя, разрушено пять домов.
"Вооруженные силы Киргизии
нарушили условия и требования объявленного прекращения огня и 17 сентября 2022 года в 11.50… С позиции Джонолойского района города Ош
открыли огонь из боевой техники "Град" по домам жителей села Тойварони Лахшского района Таджикистана, ранив четырех жителей и разрушив пять домов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе погранвойск.
В 14.30 местного времени (12.30 мск) субботы состоялась встреча представителей погранведомств двух стран, на которой стороны договорились о прекращении огня и нормализации обстановки. "Но в 17.20 и повторно в 18.10 пограничники Киргизии, в нарушение договоренности, открыли огонь из всех видов тяжелого стрелкового оружия, групповой и боевой техники "Град" по населенным пунктам Лахшского района Таджикистана", - сказали в пресс-службе.
В 19.00 субботы стороны достигли договоренности об очередном прекращении огня, однако ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии в этом регионе остается сложной.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.