https://ria.ru/20220917/obstrel-1817512388.html

Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен

Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен

Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:30

2022-09-17T11:30

2022-09-17T12:28

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей", — написал он.По словам главы региона, на место выехала бригада медиков.Четырнадцатого сентября Красный Хутор уже подвергался атаке со стороны Украины — тогда пострадали три дома. После этого из села эвакуировали около 70 человек.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, накануне они открыли огонь по городу Валуйки — один человек погиб, двое пострадали, в нескольких домах начались пожары. Из-за обстрела получила повреждения подстанция, и город остался без света.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220916/svo-1817144763.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков