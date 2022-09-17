Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220917/obstrel-1817512388.html
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:30
2022-09-17T12:28
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799872315_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_35cc05dad11ebf93ea201026842a0a97.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей", — написал он.По словам главы региона, на место выехала бригада медиков.Четырнадцатого сентября Красный Хутор уже подвергался атаке со стороны Украины — тогда пострадали три дома. После этого из села эвакуировали около 70 человек.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, накануне они открыли огонь по городу Валуйки — один человек погиб, двое пострадали, в нескольких домах начались пожары. Из-за обстрела получила повреждения подстанция, и город остался без света.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220916/svo-1817144763.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799872315_32:375:2263:2048_1920x0_80_0_0_9d6d8b6da5867f1d7001367c328346ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
11:30 17.09.2022 (обновлено: 12:28 17.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен

Губернатор Гладков: один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского села Красный Хутор

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России рядом с пострадавшими жилыми домами в Белгороде
Сотрудники МЧС России рядом с пострадавшими жилыми домами в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей", — написал он.
По словам главы региона, на место выехала бригада медиков.
Четырнадцатого сентября Красный Хутор уже подвергался атаке со стороны Украины — тогда пострадали три дома. После этого из села эвакуировали около 70 человек.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, накануне они открыли огонь по городу Валуйки — один человек погиб, двое пострадали, в нескольких домах начались пожары. Из-за обстрела получила повреждения подстанция, и город остался без света.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 01:42Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, погиб мирный житель
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала