https://ria.ru/20220917/obstrel-1817512388.html
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T11:30
2022-09-17T11:30
2022-09-17T12:28
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей", — написал он.По словам главы региона, на место выехала бригада медиков.Четырнадцатого сентября Красный Хутор уже подвергался атаке со стороны Украины — тогда пострадали три дома. После этого из села эвакуировали около 70 человек.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, накануне они открыли огонь по городу Валуйки — один человек погиб, двое пострадали, в нескольких домах начались пожары. Из-за обстрела получила повреждения подстанция, и город остался без света.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220916/svo-1817144763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
11:30 17.09.2022 (обновлено: 12:28 17.09.2022)
Украинские войска обстреляли белгородское село, один человек ранен
Губернатор Гладков: один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского села Красный Хутор