https://ria.ru/20220917/obstrel-1817504193.html

В Киргизии заявили об обстреле позиций пограничников в Ошской области

В Киргизии заявили об обстреле позиций пограничников в Ошской области - РИА Новости, 17.09.2022

В Киргизии заявили об обстреле позиций пограничников в Ошской области

Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:18

2022-09-17T10:18

2022-09-17T10:40

в мире

киргизия

ошская область

столкновения на границе таджикистана и киргизии

таджикистан

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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12.37 (9.37 мск - ред.) таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области. Подразделения пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные в Ошской области, открыли ответный огонь", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в целях деэскалации инцидента киргизские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу."Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", - добавили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html

https://ria.ru/20220917/obstrel-1817488321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, ошская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан