https://ria.ru/20220917/obstrel-1817504193.html
В Киргизии заявили об обстреле позиций пограничников в Ошской области
В Киргизии заявили об обстреле позиций пограничников в Ошской области - РИА Новости, 17.09.2022
В Киргизии заявили об обстреле позиций пограничников в Ошской области
Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:18
2022-09-17T10:18
2022-09-17T10:40
в мире
киргизия
ошская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12.37 (9.37 мск - ред.) таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области. Подразделения пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные в Ошской области, открыли ответный огонь", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в целях деэскалации инцидента киргизские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу."Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", - добавили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html
https://ria.ru/20220917/obstrel-1817488321.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, ошская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан
В мире, Киргизия, Ошская область, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан
10:18 17.09.2022 (обновлено: 10:40 17.09.2022)
В Киргизии заявили об обстреле позиций пограничников в Ошской области
В Киргизии заявили об обстреле таджикскими военными позиций пограничников в Ошской области
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции киргизских пограничников в Ошской области, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12.37 (9.37 мск - ред.) таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области. Подразделения пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные в Ошской области, открыли ответный огонь", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в целях деэскалации инцидента киргизские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу.
"Ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана", - добавили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана
начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.