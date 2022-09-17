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В Киргизии обвинили Таджикистан в обстреле села - РИА Новости, 17.09.2022
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В Киргизии обвинили Таджикистан в обстреле села
В Киргизии обвинили Таджикистан в обстреле села - РИА Новости, 17.09.2022
В Киргизии обвинили Таджикистан в обстреле села
Таджикские военные обстреляли из миномета приграничное киргизское село Паскы Арык, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T06:47
2022-09-17T07:03
в мире
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
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БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные обстреляли из миномета приграничное киргизское село Паскы Арык, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, по состоянию на 09:00 (06:00 мск) 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная."Личный состав подразделений пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированный в Баткенской области, принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки", — уточнили в ведомстве.По данным погранслужбы, ночь на киргизско-таджикской границе, где вчера шли ожесточенные бои между военными двух стран, "прошла тихо, без происшествий".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 87 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
https://ria.ru/20220916/dostuk-1817200003.html
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в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан
В мире, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан
06:47 17.09.2022 (обновлено: 07:03 17.09.2022)
 
В Киргизии обвинили Таджикистан в обстреле села

Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстреле села Паскы Арык

© Sputnik / Игорь ЕгоровКиргизский военнослужащий
Киргизский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Игорь Егоров
Киргизский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные обстреляли из миномета приграничное киргизское село Паскы Арык, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 до 8:55 (05:50-05:55 мск, - ред.), таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, по состоянию на 09:00 (06:00 мск) 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.
"Личный состав подразделений пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированный в Баткенской области, принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки", — уточнили в ведомстве.
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По данным погранслужбы, ночь на киргизско-таджикской границе, где вчера шли ожесточенные бои между военными двух стран, "прошла тихо, без происшествий".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 87 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
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