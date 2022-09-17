https://ria.ru/20220917/obmen-1817493676.html

Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными

Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными - РИА Новости, 17.09.2022

Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными

Сестра американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, предупредила, что признание России страной-спонсором терроризма, как того требует группа... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:34

2022-09-17T08:34

2022-09-17T08:34

в мире

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пол уилан

бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Сестра американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, предупредила, что признание России страной-спонсором терроризма, как того требует группа американских конгрессменов, может сорвать переговоры об обмене заключенными, пишет издание Politico.Элизабет Уилан выразила разочарование тем, что авторы законодательной инициативы, идущей вразрез с позицией Белого дома, не вышли с ней на связь, чтобы обсудить последствия для ее брата и баскетболистки Бриттни Грайнер."Я на самом деле за законопроект, но не в эту минуту", - цитирует ее Politico.Несмотря на возражения президента США Джо Байдена и госдепартамента, в обеих палатах конгресса готовятся законопроекты о присвоении России статуса страны-спонсора терроризма из-за спецоперации на территории Украины.Ранее Элизабет Уилан вместе с родственниками Грайнер встретилась с Байденом в Белом доме.Американская администрация заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

https://ria.ru/20220915/ssha-1817130387.html

https://ria.ru/20220914/peregovory-1816621932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, пол уилан, бриттни грайнер, джо байден