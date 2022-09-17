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Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными - РИА Новости, 17.09.2022
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Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными
Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными - РИА Новости, 17.09.2022
Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными
Сестра американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, предупредила, что признание России страной-спонсором терроризма, как того требует группа... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:34
2022-09-17T08:34
в мире
россия
сша
пол уилан
бриттни грайнер
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Сестра американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, предупредила, что признание России страной-спонсором терроризма, как того требует группа американских конгрессменов, может сорвать переговоры об обмене заключенными, пишет издание Politico.Элизабет Уилан выразила разочарование тем, что авторы законодательной инициативы, идущей вразрез с позицией Белого дома, не вышли с ней на связь, чтобы обсудить последствия для ее брата и баскетболистки Бриттни Грайнер."Я на самом деле за законопроект, но не в эту минуту", - цитирует ее Politico.Несмотря на возражения президента США Джо Байдена и госдепартамента, в обеих палатах конгресса готовятся законопроекты о присвоении России статуса страны-спонсора терроризма из-за спецоперации на территории Украины.Ранее Элизабет Уилан вместе с родственниками Грайнер встретилась с Байденом в Белом доме.Американская администрация заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
https://ria.ru/20220915/ssha-1817130387.html
https://ria.ru/20220914/peregovory-1816621932.html
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в мире, россия, сша, пол уилан, бриттни грайнер, джо байден
В мире, Россия, США, Пол Уилан, Бриттни Грайнер, Джо Байден
08:34 17.09.2022
 
Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными

Сестра Уилана опасается, что признание России спонсором террора сорвет диалог по обмену

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Сестра американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, предупредила, что признание России страной-спонсором терроризма, как того требует группа американских конгрессменов, может сорвать переговоры об обмене заключенными, пишет издание Politico.
Элизабет Уилан выразила разочарование тем, что авторы законодательной инициативы, идущей вразрез с позицией Белого дома, не вышли с ней на связь, чтобы обсудить последствия для ее брата и баскетболистки Бриттни Грайнер.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 21:58
Переговоры с Россией по американским осужденным не "заглохли", считают США
"Я на самом деле за законопроект, но не в эту минуту", - цитирует ее Politico.
Несмотря на возражения президента США Джо Байдена и госдепартамента, в обеих палатах конгресса готовятся законопроекты о присвоении России статуса страны-спонсора терроризма из-за спецоперации на территории Украины.
Ранее Элизабет Уилан вместе с родственниками Грайнер встретилась с Байденом в Белом доме.
Американская администрация заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 02:39
CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными
 
В миреРоссияСШАПол УиланБриттни ГрайнерДжо Байден
 
 
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