Сестра Уилана опасается срыва диалога России и США по обмену заключенными
Сестра Уилана опасается, что признание России спонсором террора сорвет диалог по обмену
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Сестра американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, предупредила, что признание России страной-спонсором терроризма, как того требует группа американских конгрессменов, может сорвать переговоры об обмене заключенными, пишет издание Politico.
Элизабет Уилан выразила разочарование тем, что авторы законодательной инициативы, идущей вразрез с позицией Белого дома, не вышли с ней на связь, чтобы обсудить последствия для ее брата и баскетболистки Бриттни Грайнер.
"Я на самом деле за законопроект, но не в эту минуту", - цитирует ее Politico.
Несмотря на возражения президента США Джо Байдена и госдепартамента, в обеих палатах конгресса готовятся законопроекты о присвоении России статуса страны-спонсора терроризма из-за спецоперации на территории Украины.
Ранее Элизабет Уилан вместе с родственниками Грайнер встретилась с Байденом в Белом доме.
Американская администрация заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение об обмене заключенными, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
14 сентября, 02:39CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными