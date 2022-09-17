01:39 17.09.2022 (обновлено: 09:28 17.09.2022)
Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией
Глава ЮАР Рамафоса указал Байдену на несправедливость наказания Африки за связи с Россией
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил на встрече с американским коллегой Джо Байденом о несправедливости наказаний со стороны США за связи с Россией, сообщил журналистам сам лидер Южно-Африканской Республики.
"Мы обозначили это как предмет обеспокоенности. Если законопроект ("О противодействии злонамеренным российским действиям". — Прим. ред.) будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер, как Россия", — отметил Рамафоса.
Политик назвал продвигающийся в конгрессе документ неуместным.
"В своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения, и мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией", — добавил президент.
Он не уточнил, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия в Капитолии поступит к нему на подпись.
Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем "диалога и переговоров".