https://ria.ru/20220917/nakazanie-1817481336.html

Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией

Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией - РИА Новости, 17.09.2022

Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией

Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил на встрече с американским коллегой Джо Байденом о несправедливости наказаний со стороны США за связи с Россией, сообщил... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T01:39

2022-09-17T01:39

2022-09-17T09:28

юар

россия

африка

сирил рамафоса

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил на встрече с американским коллегой Джо Байденом о несправедливости наказаний со стороны США за связи с Россией, сообщил журналистам сам лидер Южно-Африканской Республики.Политик назвал продвигающийся в конгрессе документ неуместным.Он не уточнил, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия в Капитолии поступит к нему на подпись.Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем "диалога и переговоров".

https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html

юар

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юар, россия, африка, сирил рамафоса, в мире, джо байден