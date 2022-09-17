Рейтинг@Mail.ru
Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220917/nakazanie-1817481336.html
Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией
Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией - РИА Новости, 17.09.2022
Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией
Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил на встрече с американским коллегой Джо Байденом о несправедливости наказаний со стороны США за связи с Россией, сообщил... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T01:39
2022-09-17T09:28
юар
россия
африка
сирил рамафоса
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f608e161d37c6415478e48cca72f7040.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил на встрече с американским коллегой Джо Байденом о несправедливости наказаний со стороны США за связи с Россией, сообщил журналистам сам лидер Южно-Африканской Республики.Политик назвал продвигающийся в конгрессе документ неуместным.Он не уточнил, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия в Капитолии поступит к нему на подпись.Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем "диалога и переговоров".
https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html
юар
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/40/1516514039_168:0:3000:2124_1920x0_80_0_0_7ca6960186cb4ff7fa92e2de6e64b848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, россия, африка, сирил рамафоса, в мире, джо байден
ЮАР, Россия, Африка, Сирил Рамафоса, В мире, Джо Байден
01:39 17.09.2022 (обновлено: 09:28 17.09.2022)
 
Глава ЮАР указал Байдену на несправедливость наказания за связи с Россией

Глава ЮАР Рамафоса указал Байдену на несправедливость наказания Африки за связи с Россией

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил на встрече с американским коллегой Джо Байденом о несправедливости наказаний со стороны США за связи с Россией, сообщил журналистам сам лидер Южно-Африканской Республики.

"Мы обозначили это как предмет обеспокоенности. Если законопроект ("О противодействии злонамеренным российским действиям". — Прим. ред.) будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер, как Россия", — отметил Рамафоса.

Политик назвал продвигающийся в конгрессе документ неуместным.
"В своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения, и мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией", — добавил президент.
Он не уточнил, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия в Капитолии поступит к нему на подпись.
Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем "диалога и переговоров".

Читайте также:

 
ЮАРРоссияАфрикаСирил РамафосаВ миреДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала