https://ria.ru/20220917/moskva-1817504953.html
В Москве реконструировали 120 км водопроводных и канализационных сетей
В Москве реконструировали 120 км водопроводных и канализационных сетей - РИА Новости, 17.09.2022
В Москве реконструировали 120 км водопроводных и канализационных сетей
Специалисты в этом году провели реконструкцию около 120 километров водопроводных и канализационных сетей в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:23
2022-09-17T10:23
2022-09-17T10:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты в этом году провели реконструкцию около 120 километров водопроводных и канализационных сетей в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, что позволяет повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году уже провели реконструкцию почти 120 километров водопроводных и канализационных сетей, мероприятия проходят во всех административных округах", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. С 2011 года в столице реконструировали около 1,3 тысячи километров водопроводных и более 580 километров канализационных сетей."Сети, нуждающиеся в реконструкции, определяются в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода специалисты принимают решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется бестраншейными методами, используются современные трубы, которые отличают высокие эксплуатационные свойства, технологичность, устойчивость к коррозии", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.
https://realty.ria.ru/20220912/moskva-1815715225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве реконструировали 120 км водопроводных и канализационных сетей
Бирюков: в Москве реконструировали около 120 км водопроводных и канализационных сетей
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты в этом году провели реконструкцию около 120 километров водопроводных и канализационных сетей в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, что позволяет повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году уже провели реконструкцию почти 120 километров водопроводных и канализационных сетей, мероприятия проходят во всех административных округах", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. С 2011 года в столице реконструировали около 1,3 тысячи километров водопроводных и более 580 километров канализационных сетей.
"Сети, нуждающиеся в реконструкции, определяются в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода специалисты принимают решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется бестраншейными методами, используются современные трубы, которые отличают высокие эксплуатационные свойства, технологичность, устойчивость к коррозии", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.