https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html

Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры

Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры - РИА Новости, 17.09.2022

Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры

Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:29

2022-09-17T12:29

2022-09-17T13:54

в мире

ошская область

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816732146_0:30:1348:788_1920x0_80_0_0_fb6f3e479d3b691b764f74211a57585f.jpg

БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.Директор киргизской пограничной службы Уларбек Шаршеев и командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили обстановку, складывающуюся на границе в Чон-Алайском районе Ошской области."По итогам переговоров в 14:20 (11:20 мск. — Прим. ред.) таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дёбё", — сказал представитель пресс-службы.Он добавил, что киргизские пограничники продолжат принимать меры по стабилизации обстановки.Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Киргизия заявляет о более чем 20 погибших и свыше 100 раненых, Таджикистан — об одном погибшем и двух пострадавших.Прекращения огня удалось достичь только к ночи, однако сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга.

https://ria.ru/20220917/odkb-1817507688.html

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

ошская область

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ошская область, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии