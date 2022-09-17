https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html
Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры
Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры - РИА Новости, 17.09.2022
Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры
Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:29
2022-09-17T12:29
2022-09-17T13:54
в мире
ошская область
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.Директор киргизской пограничной службы Уларбек Шаршеев и командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили обстановку, складывающуюся на границе в Чон-Алайском районе Ошской области."По итогам переговоров в 14:20 (11:20 мск. — Прим. ред.) таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дёбё", — сказал представитель пресс-службы.Он добавил, что киргизские пограничники продолжат принимать меры по стабилизации обстановки.Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Киргизия заявляет о более чем 20 погибших и свыше 100 раненых, Таджикистан — об одном погибшем и двух пострадавших.Прекращения огня удалось достичь только к ночи, однако сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга.
https://ria.ru/20220917/odkb-1817507688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ошская область, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Ошская область, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:29 17.09.2022 (обновлено: 13:54 17.09.2022)
Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры
Погранслужба Киргизии: Таджикистан после переговоров прекратил обстрел в Ошской области
БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Директор киргизской пограничной службы Уларбек Шаршеев и командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили обстановку, складывающуюся на границе в Чон-Алайском районе Ошской области.
"По итогам переговоров в 14:20 (11:20 мск. — Прим. ред.) таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дёбё", — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что киргизские пограничники продолжат принимать меры по стабилизации обстановки.
Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Киргизия заявляет о более чем 20 погибших и свыше 100 раненых, Таджикистан — об одном погибшем и двух пострадавших.
Прекращения огня удалось достичь только к ночи, однако сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек
и Душанбе
возлагают друг на друга.