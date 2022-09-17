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Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры - РИА Новости, 17.09.2022
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Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры
Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры - РИА Новости, 17.09.2022
Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры
Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:29
2022-09-17T13:54
в мире
ошская область
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.Директор киргизской пограничной службы Уларбек Шаршеев и командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили обстановку, складывающуюся на границе в Чон-Алайском районе Ошской области."По итогам переговоров в 14:20 (11:20 мск. — Прим. ред.) таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дёбё", — сказал представитель пресс-службы.Он добавил, что киргизские пограничники продолжат принимать меры по стабилизации обстановки.Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Киргизия заявляет о более чем 20 погибших и свыше 100 раненых, Таджикистан — об одном погибшем и двух пострадавших.Прекращения огня удалось достичь только к ночи, однако сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга.
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в мире, ошская область, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Ошская область, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:29 17.09.2022 (обновлено: 13:54 17.09.2022)
 
Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры

Погранслужба Киргизии: Таджикистан после переговоров прекратил обстрел в Ошской области

© Sputnik / Эмиль СадыровПограничная вышка в Киргизии
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Эмиль Садыров
Пограничная вышка в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные прекратили обстрел позиций киргизских пограничников после переговоров глав погранведомств, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Директор киргизской пограничной службы Уларбек Шаршеев и командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили обстановку, складывающуюся на границе в Чон-Алайском районе Ошской области.
"По итогам переговоров в 14:20 (11:20 мск. — Прим. ред.) таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дёбё", — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что киргизские пограничники продолжат принимать меры по стабилизации обстановки.
Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Киргизия заявляет о более чем 20 погибших и свыше 100 раненых, Таджикистан — об одном погибшем и двух пострадавших.
Прекращения огня удалось достичь только к ночи, однако сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга.

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В миреОшская областьКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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