https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817517461.html
В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121
В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121 - РИА Новости, 17.09.2022
В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121
Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:21
2022-09-17T12:21
2022-09-17T12:23
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148070/42/1480704274_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_1194257312a8e35d2dedec673b3bc831.jpg
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики.“По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск - ред.) всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение”, - заявил представитель пресс-службы.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html
https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148070/42/1480704274_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_af1a5090bedaa8293929aafcb4148c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:21 17.09.2022 (обновлено: 12:23 17.09.2022)
В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121
Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадал 121 человек
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики.
“По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск - ред.) всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение”, - заявил представитель пресс-службы.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.