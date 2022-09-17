https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817517461.html

В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121

В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121 - РИА Новости, 17.09.2022

В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:21

2022-09-17T12:21

2022-09-17T12:23

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики.“По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск - ред.) всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение”, - заявил представитель пресс-службы.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии