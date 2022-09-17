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В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121 - РИА Новости, 17.09.2022
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В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121
В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121 - РИА Новости, 17.09.2022
В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121
Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:21
2022-09-17T12:23
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики.“По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск - ред.) всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение”, - заявил представитель пресс-службы.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:21 17.09.2022 (обновлено: 12:23 17.09.2022)
 
В Киргизии число пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 121

Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадал 121 человек

© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Фред Гринберг
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минздрава республики.
“По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 мск - ред.) всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение”, - заявил представитель пресс-службы.
Военнослужащие Киргизии - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 10:28
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном позиций войск МВД в Торт-Кочо
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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16 сентября, 17:09
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В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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