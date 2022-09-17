https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817507923.html
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров - РИА Новости, 17.09.2022
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:55
2022-09-17T10:55
2022-09-17T10:55
в мире
киргизия
таджикистан
садыр жапаров
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров.По словам Жапарова, вопросы делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы остаются на повестке дня."Как показала история, пограничный вопрос – сложный вопрос, требующий большой осторожности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию киргизско-таджикской границы", - написал глава государства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, садыр жапаров, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Садыр Жапаров, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров
Президент Жапаров: Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров.
"В любом случае, мы не отдадим никому ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков. Мы твердо защищаем наши национальные интересы!" - написал он на своей странице в социальной сети.
По словам Жапарова, вопросы делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы остаются на повестке дня.
"Как показала история, пограничный вопрос – сложный вопрос, требующий большой осторожности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию киргизско-таджикской границы", - написал глава государства.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана
начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.