Рейтинг@Mail.ru
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817507923.html
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров - РИА Новости, 17.09.2022
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:55
2022-09-17T10:55
в мире
киргизия
таджикистан
садыр жапаров
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_0:102:2920:1746_1920x0_80_0_0_04405fcbef59677965f8b00cfb9a0656.jpg
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров.По словам Жапарова, вопросы делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы остаются на повестке дня."Как показала история, пограничный вопрос – сложный вопрос, требующий большой осторожности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию киргизско-таджикской границы", - написал глава государства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html
https://ria.ru/20220917/odkb-1817507688.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_a92042aa1d781f0889d886be8ff8669b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, таджикистан, садыр жапаров, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Садыр Жапаров, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
10:55 17.09.2022
 
Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров

Президент Жапаров: Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров.
"В любом случае, мы не отдадим никому ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков. Мы твердо защищаем наши национальные интересы!" - написал он на своей странице в социальной сети.
По словам Жапарова, вопросы делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы остаются на повестке дня.
"Как показала история, пограничный вопрос – сложный вопрос, требующий большой осторожности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию киргизско-таджикской границы", - написал глава государства.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Читайте также:

 
В миреКиргизияТаджикистанСадыр ЖапаровСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала