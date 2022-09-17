https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817507923.html

Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров

Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров - РИА Новости, 17.09.2022

Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил Жапаров

Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:55

2022-09-17T10:55

2022-09-17T10:55

в мире

киргизия

таджикистан

садыр жапаров

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Киргизия не отдаст ни одного квадратного метра своей земли, заявил президент страны Садыр Жапаров.По словам Жапарова, вопросы делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы остаются на повестке дня."Как показала история, пограничный вопрос – сложный вопрос, требующий большой осторожности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию киргизско-таджикской границы", - написал глава государства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, садыр жапаров, столкновения на границе таджикистана и киргизии