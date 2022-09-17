https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817493864.html

На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние

На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние - РИА Новости, 17.09.2022

На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние

Таджикские военные снова открыли огонь по территории Киргизии, заявили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы киргизского Госкомитета нацбезопасности. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:35

2022-09-17T08:35

2022-09-17T10:24

в мире

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376209_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_6a3edb0c22c7898123836ef69118f76e.jpg

БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные снова открыли огонь по территории Киргизии, заявили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы киргизского Госкомитета нацбезопасности."Минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов", — сказал представитель ведомства.Таджикистан со своей стороны обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня."Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведется обстрел приграничных районов Таджикистана", — сказали в пресс-службе пограничных войск таджикского ГКНБ.Там отметили, что Киргизия размещает на границе дополнительные силы и укрепляет боевые позиции. В ГКНБ полагают, что это свидетельствует о подготовке киргизской стороной новых провокаций. Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга. Прекращения огня удалось достичь только к ночи.Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков. Москва призывает Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации.

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

https://ria.ru/20220916/obekty-1817438733.html

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан