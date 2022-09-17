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На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние - РИА Новости, 17.09.2022
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На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние
На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние - РИА Новости, 17.09.2022
На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние
Таджикские военные снова открыли огонь по территории Киргизии, заявили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы киргизского Госкомитета нацбезопасности. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:35
2022-09-17T10:24
в мире
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
таджикистан
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БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные снова открыли огонь по территории Киргизии, заявили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы киргизского Госкомитета нацбезопасности."Минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов", — сказал представитель ведомства.Таджикистан со своей стороны обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня."Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведется обстрел приграничных районов Таджикистана", — сказали в пресс-службе пограничных войск таджикского ГКНБ.Там отметили, что Киргизия размещает на границе дополнительные силы и укрепляет боевые позиции. В ГКНБ полагают, что это свидетельствует о подготовке киргизской стороной новых провокаций. Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга. Прекращения огня удалось достичь только к ночи.Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков. Москва призывает Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации.
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в мире, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии, таджикистан
В мире, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Таджикистан
08:35 17.09.2022 (обновлено: 10:24 17.09.2022)
 
На границе Киргизии и Таджикистана возобновилось противостояние

Погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военные обстреляли из минометов село Достук

© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в медиабанкЧастный дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны таджикских военных
Частный дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны таджикских военных - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров
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Частный дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны таджикских военных. Архивное фото
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БИШКЕК, 17 сен — РИА Новости. Таджикские военные снова открыли огонь по территории Киргизии, заявили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы киргизского Госкомитета нацбезопасности.
"Минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района. Таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов", — сказал представитель ведомства.
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Таджикистан со своей стороны обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня.
"Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведется обстрел приграничных районов Таджикистана", — сказали в пресс-службе пограничных войск таджикского ГКНБ.
Там отметили, что Киргизия размещает на границе дополнительные силы и укрепляет боевые позиции. В ГКНБ полагают, что это свидетельствует о подготовке киргизской стороной новых провокаций.
Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возлагают друг на друга. Прекращения огня удалось достичь только к ночи.
Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков. Москва призывает Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации.
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