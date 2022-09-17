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Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта - РИА Новости, 17.09.2022
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Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта
Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта - РИА Новости, 17.09.2022
Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта
В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T00:03
2022-09-17T00:03
в мире
здоровье - общество
садыр жапаров
эмомали рахмон
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
баткенская область
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава."По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - сказал представитель пресс-службы.Как сообщалось ранее, пострадали 87 граждан Киргизии.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
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в мире, здоровье - общество, садыр жапаров, эмомали рахмон, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область
В мире, Здоровье - Общество, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Баткенская область
00:03 17.09.2022
 
Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта

Минздрав Киргизии заявил, что в результате конфликта с Таджикистаном погибли 24 гражданина

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава.
"По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - сказал представитель пресс-службы.
Как сообщалось ранее, пострадали 87 граждан Киргизии.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 21:04
Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах
 
В миреЗдоровье - ОбществоСадыр ЖапаровЭмомали РахмонКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и КиргизииБаткенская область
 
 
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