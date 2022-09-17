https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817475142.html

Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта

Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта - РИА Новости, 17.09.2022

Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта

В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T00:03

2022-09-17T00:03

2022-09-17T00:03

в мире

здоровье - общество

садыр жапаров

эмомали рахмон

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

баткенская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:90:2200:1328_1920x0_80_0_0_db9f8e57a1bb595a631192c2cbc86cb6.jpg

БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава."По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - сказал представитель пресс-службы.Как сообщалось ранее, пострадали 87 граждан Киргизии.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.

https://ria.ru/20220916/obstrely-1817455595.html

киргизия

таджикистан

баткенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, садыр жапаров, эмомали рахмон, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область