https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817475142.html
Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта
Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта - РИА Новости, 17.09.2022
Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта
В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T00:03
2022-09-17T00:03
2022-09-17T00:03
в мире
здоровье - общество
садыр жапаров
эмомали рахмон
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
баткенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:90:2200:1328_1920x0_80_0_0_db9f8e57a1bb595a631192c2cbc86cb6.jpg
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского минздрава."По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - сказал представитель пресс-службы.Как сообщалось ранее, пострадали 87 граждан Киргизии.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
https://ria.ru/20220916/obstrely-1817455595.html
киргизия
таджикистан
баткенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_163:0:2119:1467_1920x0_80_0_0_ed3fbbe2f6a9e9f61e776d7477297867.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, садыр жапаров, эмомали рахмон, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область
В мире, Здоровье - Общество, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Баткенская область
Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта
Минздрав Киргизии заявил, что в результате конфликта с Таджикистаном погибли 24 гражданина