https://ria.ru/20220917/kazakhstan-1817539984.html

Президент Казахстана утвердил возвращение столице страны названия Астана

Президент Казахстана утвердил возвращение столице страны названия Астана - РИА Новости, 17.09.2022

Президент Казахстана утвердил возвращение столице страны названия Астана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции об установлении семилетнего президентского мандата и переименовании столицы Нур-Султана РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:08

2022-09-17T15:08

2022-09-17T16:59

казахстан

касым-жомарт токаев

нур-султан

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астана

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АЛМА-АТА, 17 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции об установлении семилетнего президентского мандата и переименовании столицы Нур-Султана в Астану, сообщила пресс-служба главы государства."В соответствии со статьей девять закона Республики Казахстан от восьмого декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан в город Астану — столицу Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.В послании к народу 1 сентября Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает только в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока действия президентского мандата с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан". — Прим. ред.) 2 сентября предложила внести в Конституцию норму о увеличенном президентском мандате до предстоящих выборов и уже этой осенью избрать президента на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение на соответствие Основному закону и получил положительный ответ.Эта же депутатская группа предложила вернуть Нур-Султану (переименован в марте 2019 года после избрания Токаева) прежнее название. Парламентарии сочли неправильным, что "при жизни человека его именем называется город". Депутаты подчеркнули, что жители в свое время не поддержали такие перемены, поэтому переименование столицы будет отвечать их ожиданиям. Парламент 15 сентября единогласно принял этот закон.

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

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казахстан, касым-жомарт токаев, нур-султан, в мире, астана