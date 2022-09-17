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Эрдоган объявил о планах посетить Карабах - РИА Новости, 17.09.2022
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Эрдоган объявил о планах посетить Карабах
Эрдоган объявил о планах посетить Карабах - РИА Новости, 17.09.2022
Эрдоган объявил о планах посетить Карабах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посетит 20 октября Зангеланский район в Карабахе, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:17
2022-09-17T17:17
в мире
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
турция
самарканд
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посетит 20 октября Зангеланский район в Карабахе, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым откроет аэропорт."Что касается карабахского вопроса, важно, чтобы все страны региона оказали безусловную и твердую поддержку территориальной целостности Азербайджана. 20 октября мы откроем аэропорт в Зангелане. Ильхам бей (Ильхам Алиев – президент Азербайджана) уже получил от нас дату . Он (Алиев) сказал: "После открытия мы отправимся в Джебраильский район". Мы согласились. Может быть, он пригласит туда и некоторых лидеров", - сказал Эрдоган журналистам по возвращению из Самарканда.
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в мире, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, турция, самарканд, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан, Турция, Самарканд, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:17 17.09.2022
 
Эрдоган объявил о планах посетить Карабах

Эрдоган сообщил, что 20 октября посетит Карабах, где откроет аэропорт вместе с Алиевым

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту. Архивное фото
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посетит 20 октября Зангеланский район в Карабахе, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым откроет аэропорт.
"Что касается карабахского вопроса, важно, чтобы все страны региона оказали безусловную и твердую поддержку территориальной целостности Азербайджана. 20 октября мы откроем аэропорт в Зангелане. Ильхам бей (Ильхам Алиев – президент Азербайджана) уже получил от нас дату . Он (Алиев) сказал: "После открытия мы отправимся в Джебраильский район". Мы согласились. Может быть, он пригласит туда и некоторых лидеров", - сказал Эрдоган журналистам по возвращению из Самарканда.

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