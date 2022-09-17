https://ria.ru/20220917/karabakh-1817558904.html

Эрдоган объявил о планах посетить Карабах

Эрдоган объявил о планах посетить Карабах - РИА Новости, 17.09.2022

Эрдоган объявил о планах посетить Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посетит 20 октября Зангеланский район в Карабахе, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:17

2022-09-17T17:17

2022-09-17T17:17

в мире

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

турция

самарканд

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посетит 20 октября Зангеланский район в Карабахе, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым откроет аэропорт."Что касается карабахского вопроса, важно, чтобы все страны региона оказали безусловную и твердую поддержку территориальной целостности Азербайджана. 20 октября мы откроем аэропорт в Зангелане. Ильхам бей (Ильхам Алиев – президент Азербайджана) уже получил от нас дату . Он (Алиев) сказал: "После открытия мы отправимся в Джебраильский район". Мы согласились. Может быть, он пригласит туда и некоторых лидеров", - сказал Эрдоган журналистам по возвращению из Самарканда.

https://ria.ru/20220917/operatsiya-1817556630.html

азербайджан

турция

самарканд

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в мире, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, турция, самарканд, ситуация на армяно-азербайджанской границе