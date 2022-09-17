Рейтинг@Mail.ru
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220917/iknony-1817582167.html
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон - РИА Новости, 17.09.2022
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон
Храму-усыпальнице великой княгини Александры Павловны в городе Ирем под Будапештом передали копии утраченных в 1968 году икон четырех евангелистов, передает... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:53
2022-09-17T20:04
религия
павел i
александр iii
венгрия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
русская православная церковь
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817582862_0:76:807:530_1920x0_80_0_0_5a4873b6cacc5843b152d48a345172e8.jpg
БУДАПЕШТ, 17 сен - РИА Новости. Храму-усыпальнице великой княгини Александры Павловны в городе Ирем под Будапештом передали копии утраченных в 1968 году икон четырех евангелистов, передает корреспондент РИА Новости.Копии икон четырех евангелистов, выполненные по сохранившимся фотографиям мастерами из Санкт-Петербурга, были доставлены в Венгрию при участии Россотрудничества и российского посольства. Божественную литургию и освящение икон в часовне-усыпальнице великой княгини Александры Павловны провел митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)."Я думаю, что очень справедливо, достойно и праведно, что Россия не оставляет своим вниманием это место, где покоится одна из выдающихся представительниц дома Романовых и где возносится молитва не только о ее упокоении, но и о здравии и спасении, о благопоспешении русских людей, русского народа и российского государства", - отметил митрополит, выразив благодарность посольству России в Венгрии и Россотрудничеству за помощь в восстановлении и доставке икон.Посол РФ Евгений Станиславов отметил, что воссоздание икон стало результатом объединения усилий светской власти, Русской православной церкви и художников, выполнивших образа для Царских врат иконостаса, который был в свое время подарен храму императором Александром III."Нельзя не вспомнить в этот день примечательные страницы нашей совместной российско-венгерской истории, одним из ярких олицетворений которой была старшая дочь императора Павла I, великая княгиня Александра, которая не только стала палатиной Венгерского королевства, но и была любима всеми жителями этой страны. И, конечно, мы вспоминаем о тех родственных связях, которые существовали между домом Романовых и династией Габсбургов. Мое сердце действительно переполнялось радостью, когда я видел, что в этом маленьком уютном храме за тысячи километров от нашей Родины продолжается российская духовная жизнь", - сказал посол, выразив признательность мэру Ирема Габору Лабоде за заботу об обители.По словам авторов воссозданных икон Марии Карповой и Анатолия Мельникова, сложность в работе вызвала особая аутентичная техника золочения, в настоящее время уже не применяемая. "В работе над воссозданием икон Иремского иконостаса нам было важно понять и почувствовать, каким было видение молитвенного образа у мастеров того времени. Сам процесс повторения их ремесленного пути, погружения в стиль и манеру живописи для нас, как для художников, стал, своего рода, духовной связью с людьми ушедшей эпохи, с их идеалами красоты, неспешностью и внимательностью к деталям. С тем, чего сегодня нам так не хватает", - привел их слова директор Российского культурного центра в Венгрии Валерий Платонов.Великая княгиня Александра Павловна в 1799 году стала супругой палатина Венгрии эрцгерцога Йозефа Габсбургского. После ее смерти во время родов в возрасте 17 лет в 1801 году в Иреме, который великая княгиня любила за его живописные виды, было начато строительство часовни-усыпальницы, которая является старейшим из сохранившихся за пределами бывшей Российской империи русским православным храмом. До 1917 года в нем действовала русская духовная миссия, в середине ХХ века храм постепенно приходил в запустение, в частности, в 1968 году из него были украдены иконы евангелистов. В начале XXI века началось постепенное восстановление храма, в 2004 году состоялась торжественная церемония возвращения в усыпальницу останков Александры Павловны, на которой присутствовали, в том числе, представители семьи Габсбургов.
https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html
https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815897597.html
венгрия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817582862_0:0:807:605_1920x0_80_0_0_5e76cf59ecc084a3ff213be3f5c56ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел i, александр iii, венгрия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русская православная церковь, санкт-петербург
Религия, Павел I, Александр III, Венгрия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Русская православная церковь, Санкт-Петербург
19:53 17.09.2022 (обновлено: 20:04 17.09.2022)
 
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон

В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии икон, утраченных полвека назад

© Фото : Венгерская епархия, Русская Православная Церковь, Московский ПатриархатВ храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии икон, утраченных полвека назад
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии икон, утраченных полвека назад - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Венгерская епархия, Русская Православная Церковь, Московский Патриархат
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии икон, утраченных полвека назад
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 17 сен - РИА Новости. Храму-усыпальнице великой княгини Александры Павловны в городе Ирем под Будапештом передали копии утраченных в 1968 году икон четырех евангелистов, передает корреспондент РИА Новости.
Копии икон четырех евангелистов, выполненные по сохранившимся фотографиям мастерами из Санкт-Петербурга, были доставлены в Венгрию при участии Россотрудничества и российского посольства. Божественную литургию и освящение икон в часовне-усыпальнице великой княгини Александры Павловны провел митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев).
© Фото : Венгерская епархия, Русская Православная Церковь, Московский ПатриархатВ храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии икон, утраченных полвека назад
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии икон, утраченных полвека назад - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Венгерская епархия, Русская Православная Церковь, Московский Патриархат
В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии икон, утраченных полвека назад
"Я думаю, что очень справедливо, достойно и праведно, что Россия не оставляет своим вниманием это место, где покоится одна из выдающихся представительниц дома Романовых и где возносится молитва не только о ее упокоении, но и о здравии и спасении, о благопоспешении русских людей, русского народа и российского государства", - отметил митрополит, выразив благодарность посольству России в Венгрии и Россотрудничеству за помощь в восстановлении и доставке икон.
Посол РФ Евгений Станиславов отметил, что воссоздание икон стало результатом объединения усилий светской власти, Русской православной церкви и художников, выполнивших образа для Царских врат иконостаса, который был в свое время подарен храму императором Александром III.
"Нельзя не вспомнить в этот день примечательные страницы нашей совместной российско-венгерской истории, одним из ярких олицетворений которой была старшая дочь императора Павла I, великая княгиня Александра, которая не только стала палатиной Венгерского королевства, но и была любима всеми жителями этой страны. И, конечно, мы вспоминаем о тех родственных связях, которые существовали между домом Романовых и династией Габсбургов. Мое сердце действительно переполнялось радостью, когда я видел, что в этом маленьком уютном храме за тысячи километров от нашей Родины продолжается российская духовная жизнь", - сказал посол, выразив признательность мэру Ирема Габору Лабоде за заботу об обители.
По словам авторов воссозданных икон Марии Карповой и Анатолия Мельникова, сложность в работе вызвала особая аутентичная техника золочения, в настоящее время уже не применяемая. "В работе над воссозданием икон Иремского иконостаса нам было важно понять и почувствовать, каким было видение молитвенного образа у мастеров того времени. Сам процесс повторения их ремесленного пути, погружения в стиль и манеру живописи для нас, как для художников, стал, своего рода, духовной связью с людьми ушедшей эпохи, с их идеалами красоты, неспешностью и внимательностью к деталям. С тем, чего сегодня нам так не хватает", - привел их слова директор Российского культурного центра в Венгрии Валерий Платонов.
Великая княгиня Александра Павловна в 1799 году стала супругой палатина Венгрии эрцгерцога Йозефа Габсбургского. После ее смерти во время родов в возрасте 17 лет в 1801 году в Иреме, который великая княгиня любила за его живописные виды, было начато строительство часовни-усыпальницы, которая является старейшим из сохранившихся за пределами бывшей Российской империи русским православным храмом. До 1917 года в нем действовала русская духовная миссия, в середине ХХ века храм постепенно приходил в запустение, в частности, в 1968 году из него были украдены иконы евангелистов. В начале XXI века началось постепенное восстановление храма, в 2004 году состоялась торжественная церемония возвращения в усыпальницу останков Александры Павловны, на которой присутствовали, в том числе, представители семьи Габсбургов.

Читайте также:

 
РелигияПавел IАлександр IIIВенгрияРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Русская православная церковьСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала