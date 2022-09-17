https://ria.ru/20220917/iknony-1817582167.html

В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон

В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон - РИА Новости, 17.09.2022

В храм-усыпальницу дочери Павла I в Венгрии передали копии утраченных икон

Храму-усыпальнице великой княгини Александры Павловны в городе Ирем под Будапештом передали копии утраченных в 1968 году икон четырех евангелистов, передает... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T19:53

2022-09-17T19:53

2022-09-17T20:04

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БУДАПЕШТ, 17 сен - РИА Новости. Храму-усыпальнице великой княгини Александры Павловны в городе Ирем под Будапештом передали копии утраченных в 1968 году икон четырех евангелистов, передает корреспондент РИА Новости.Копии икон четырех евангелистов, выполненные по сохранившимся фотографиям мастерами из Санкт-Петербурга, были доставлены в Венгрию при участии Россотрудничества и российского посольства. Божественную литургию и освящение икон в часовне-усыпальнице великой княгини Александры Павловны провел митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)."Я думаю, что очень справедливо, достойно и праведно, что Россия не оставляет своим вниманием это место, где покоится одна из выдающихся представительниц дома Романовых и где возносится молитва не только о ее упокоении, но и о здравии и спасении, о благопоспешении русских людей, русского народа и российского государства", - отметил митрополит, выразив благодарность посольству России в Венгрии и Россотрудничеству за помощь в восстановлении и доставке икон.Посол РФ Евгений Станиславов отметил, что воссоздание икон стало результатом объединения усилий светской власти, Русской православной церкви и художников, выполнивших образа для Царских врат иконостаса, который был в свое время подарен храму императором Александром III."Нельзя не вспомнить в этот день примечательные страницы нашей совместной российско-венгерской истории, одним из ярких олицетворений которой была старшая дочь императора Павла I, великая княгиня Александра, которая не только стала палатиной Венгерского королевства, но и была любима всеми жителями этой страны. И, конечно, мы вспоминаем о тех родственных связях, которые существовали между домом Романовых и династией Габсбургов. Мое сердце действительно переполнялось радостью, когда я видел, что в этом маленьком уютном храме за тысячи километров от нашей Родины продолжается российская духовная жизнь", - сказал посол, выразив признательность мэру Ирема Габору Лабоде за заботу об обители.По словам авторов воссозданных икон Марии Карповой и Анатолия Мельникова, сложность в работе вызвала особая аутентичная техника золочения, в настоящее время уже не применяемая. "В работе над воссозданием икон Иремского иконостаса нам было важно понять и почувствовать, каким было видение молитвенного образа у мастеров того времени. Сам процесс повторения их ремесленного пути, погружения в стиль и манеру живописи для нас, как для художников, стал, своего рода, духовной связью с людьми ушедшей эпохи, с их идеалами красоты, неспешностью и внимательностью к деталям. С тем, чего сегодня нам так не хватает", - привел их слова директор Российского культурного центра в Венгрии Валерий Платонов.Великая княгиня Александра Павловна в 1799 году стала супругой палатина Венгрии эрцгерцога Йозефа Габсбургского. После ее смерти во время родов в возрасте 17 лет в 1801 году в Иреме, который великая княгиня любила за его живописные виды, было начато строительство часовни-усыпальницы, которая является старейшим из сохранившихся за пределами бывшей Российской империи русским православным храмом. До 1917 года в нем действовала русская духовная миссия, в середине ХХ века храм постепенно приходил в запустение, в частности, в 1968 году из него были украдены иконы евангелистов. В начале XXI века началось постепенное восстановление храма, в 2004 году состоялась торжественная церемония возвращения в усыпальницу останков Александры Павловны, на которой присутствовали, в том числе, представители семьи Габсбургов.

https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html

https://ria.ru/20220910/sanktsii-1815897597.html

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павел i, александр iii, венгрия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русская православная церковь, санкт-петербург