Конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО, заявил эксперт
Профессор Стафакопулос: любой конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО
Афинский Акрополь. Архивное фото
АФИНЫ, 17 сен – РИА Новости. Любой конфликт между Грецией и Турцией может привести к развалу НАТО, хотя сейчас такое развитие событий маловероятно, несмотря даже на очередное обострение в отношениях двух стран. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал профессор Университета Пантеон, аналитик-тюрколог Димитрис Стафакопулос.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".
"Пока что Турция больше говорит и меньше делает. Но это не должно успокаивать нас. Я предполагаю, что вооруженного конфликта не произойдет, поскольку Греция к такому готова и не допустит чего-то подобного, но также потому, что даже небольшой конфликт с Грецией может привести к кризисной ситуации, к развалу НАТО, из-за того, что два государства-члена столкнутся друг с другом. Это стало бы огромной проблемой для альянса в то время, когда он стремится к расширению из-за напряженности между Украиной и Россией", - считает Стафакопулос.
По его словам, с большей вероятностью НАТО "подергает за уши обе страны" и попросит разобраться друг с другом.
"Чего я боюсь, так это того, что "разобраться между собой" фактически будет означать, что Греция, у которой есть законные права, фактически поладит с нарушителем, - Турцией. Агрессора мы сделаем нашим равноправным собеседником с подачи наших общих "союзников" по НАТО. Для меня это будет поражением, которое мы уже потерпели в вопросе, касающемся Северной Македонии. Этой стране, без угроз с ее стороны, мы передали свое национальное название. Турция в этом действии увидела слабость Греции, Греция проявила себя как послушный ребенок союзников, который делает то, что Америка и Германия ей говорят. Раз Греция уступила маленькой стране, размером с Пелопоннес, разве она не уступит большой Турции? Так думает президент Эрдоган", - отмечает эксперт.
По мнению Стафакопулоса, война на Украине показала турецкому лидеру слабость Запада в области продовольственной автономии и энергетики, а также обнажила демографический спад в Европе. В это же время, по его словам, Турция медленно разворачивается в сторону Евразии, которую она считает своей естественной территорией и при этом обладает потенциалом в части продовольствия, энергии и переживает демографический рост. Эрдоган считает, что Турция будет развиваться и выживет в сложившейся ситуации, в отличие от западного мира, в том числе греков, которые через 30-40 лет исчезнут по практическим причинам, из-за нехватки еды, энергии и демографического кризиса.
"Так что у Эрдогана нет причин вести вооруженную войну с Грецией, он считает, что мы падем, как спелый плод, как когда-то пала Византия после 400 лет осады", - резюмировал аналитик-тюрколог.