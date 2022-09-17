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Конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 17.09.2022
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Конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО, заявил эксперт
Конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 17.09.2022
Конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО, заявил эксперт
Любой конфликт между Грецией и Турцией может привести к развалу НАТО, хотя сейчас такое развитие событий маловероятно, несмотря даже на очередное обострение в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:25
2022-09-17T16:25
в мире
греция
турция
украина
нато
реджеп тайип эрдоган
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АФИНЫ, 17 сен – РИА Новости. Любой конфликт между Грецией и Турцией может привести к развалу НАТО, хотя сейчас такое развитие событий маловероятно, несмотря даже на очередное обострение в отношениях двух стран. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал профессор Университета Пантеон, аналитик-тюрколог Димитрис Стафакопулос.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше"."Пока что Турция больше говорит и меньше делает. Но это не должно успокаивать нас. Я предполагаю, что вооруженного конфликта не произойдет, поскольку Греция к такому готова и не допустит чего-то подобного, но также потому, что даже небольшой конфликт с Грецией может привести к кризисной ситуации, к развалу НАТО, из-за того, что два государства-члена столкнутся друг с другом. Это стало бы огромной проблемой для альянса в то время, когда он стремится к расширению из-за напряженности между Украиной и Россией", - считает Стафакопулос.По его словам, с большей вероятностью НАТО "подергает за уши обе страны" и попросит разобраться друг с другом."Чего я боюсь, так это того, что "разобраться между собой" фактически будет означать, что Греция, у которой есть законные права, фактически поладит с нарушителем, - Турцией. Агрессора мы сделаем нашим равноправным собеседником с подачи наших общих "союзников" по НАТО. Для меня это будет поражением, которое мы уже потерпели в вопросе, касающемся Северной Македонии. Этой стране, без угроз с ее стороны, мы передали свое национальное название. Турция в этом действии увидела слабость Греции, Греция проявила себя как послушный ребенок союзников, который делает то, что Америка и Германия ей говорят. Раз Греция уступила маленькой стране, размером с Пелопоннес, разве она не уступит большой Турции? Так думает президент Эрдоган", - отмечает эксперт.По мнению Стафакопулоса, война на Украине показала турецкому лидеру слабость Запада в области продовольственной автономии и энергетики, а также обнажила демографический спад в Европе. В это же время, по его словам, Турция медленно разворачивается в сторону Евразии, которую она считает своей естественной территорией и при этом обладает потенциалом в части продовольствия, энергии и переживает демографический рост. Эрдоган считает, что Турция будет развиваться и выживет в сложившейся ситуации, в отличие от западного мира, в том числе греков, которые через 30-40 лет исчезнут по практическим причинам, из-за нехватки еды, энергии и демографического кризиса."Так что у Эрдогана нет причин вести вооруженную войну с Грецией, он считает, что мы падем, как спелый плод, как когда-то пала Византия после 400 лет осады", - резюмировал аналитик-тюрколог.
https://ria.ru/20220913/peregovory-1816395129.html
https://ria.ru/20220901/turtsiya-1813670445.html
https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816626922.html
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в мире, греция, турция, украина, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Греция, Турция, Украина, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
16:25 17.09.2022
 
Конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО, заявил эксперт

Профессор Стафакопулос: любой конфликт Греции и Турции может привести к развалу НАТО

© РИА Новости / Геннадий МельникАфинский Акрополь
Афинский Акрополь - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Афинский Акрополь. Архивное фото
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АФИНЫ, 17 сен – РИА Новости. Любой конфликт между Грецией и Турцией может привести к развалу НАТО, хотя сейчас такое развитие событий маловероятно, несмотря даже на очередное обострение в отношениях двух стран. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал профессор Университета Пантеон, аналитик-тюрколог Димитрис Стафакопулос.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".
"Пока что Турция больше говорит и меньше делает. Но это не должно успокаивать нас. Я предполагаю, что вооруженного конфликта не произойдет, поскольку Греция к такому готова и не допустит чего-то подобного, но также потому, что даже небольшой конфликт с Грецией может привести к кризисной ситуации, к развалу НАТО, из-за того, что два государства-члена столкнутся друг с другом. Это стало бы огромной проблемой для альянса в то время, когда он стремится к расширению из-за напряженности между Украиной и Россией", - считает Стафакопулос.
По его словам, с большей вероятностью НАТО "подергает за уши обе страны" и попросит разобраться друг с другом.
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"Чего я боюсь, так это того, что "разобраться между собой" фактически будет означать, что Греция, у которой есть законные права, фактически поладит с нарушителем, - Турцией. Агрессора мы сделаем нашим равноправным собеседником с подачи наших общих "союзников" по НАТО. Для меня это будет поражением, которое мы уже потерпели в вопросе, касающемся Северной Македонии. Этой стране, без угроз с ее стороны, мы передали свое национальное название. Турция в этом действии увидела слабость Греции, Греция проявила себя как послушный ребенок союзников, который делает то, что Америка и Германия ей говорят. Раз Греция уступила маленькой стране, размером с Пелопоннес, разве она не уступит большой Турции? Так думает президент Эрдоган", - отмечает эксперт.
По мнению Стафакопулоса, война на Украине показала турецкому лидеру слабость Запада в области продовольственной автономии и энергетики, а также обнажила демографический спад в Европе. В это же время, по его словам, Турция медленно разворачивается в сторону Евразии, которую она считает своей естественной территорией и при этом обладает потенциалом в части продовольствия, энергии и переживает демографический рост. Эрдоган считает, что Турция будет развиваться и выживет в сложившейся ситуации, в отличие от западного мира, в том числе греков, которые через 30-40 лет исчезнут по практическим причинам, из-за нехватки еды, энергии и демографического кризиса.
"Так что у Эрдогана нет причин вести вооруженную войну с Грецией, он считает, что мы падем, как спелый плод, как когда-то пала Византия после 400 лет осады", - резюмировал аналитик-тюрколог.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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