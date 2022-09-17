17:25 17.09.2022 (обновлено: 19:33 17.09.2022)
В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов
Минфин Украины заявил о получении от США последнего гранта в 1,5 миллиарда долларов
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина получила от США последний грант в 1,5 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщила пресс-служба министерства финансов Украины на "Правительственном портале".
"В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 миллиарда долларов США. Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов, предоставленных Соединенными Штатами через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", — говорится в заявлении.
Как отметил министр финансов Сергей Марченко, полученные средства направят на возмещение расходов, понесенных для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а именно оплата ЖКХ, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и прочее.
Сообщается, что сейчас на Украине реализуют совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 7,3 миллиарда долларов.
С начала российской военной спецоперации Украине при содействии ВБ США уже предоставили Украине 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.
16 сентября, 18:52"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины