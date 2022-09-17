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В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 17.09.2022
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В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов
В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 17.09.2022
В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов
Украина получила от США последний грант в 1,5 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщила пресс-служба министерства финансов Украины на РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:25
2022-09-17T19:33
украина
сша
всемирный банк
сергей марченко
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина получила от США последний грант в 1,5 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщила пресс-служба министерства финансов Украины на "Правительственном портале"."В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 миллиарда долларов США. Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов, предоставленных Соединенными Штатами через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", — говорится в заявлении.Как отметил министр финансов Сергей Марченко, полученные средства направят на возмещение расходов, понесенных для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а именно оплата ЖКХ, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и прочее.Сообщается, что сейчас на Украине реализуют совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 7,3 миллиарда долларов.С начала российской военной спецоперации Украине при содействии ВБ США уже предоставили Украине 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.
https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html
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украина, сша, всемирный банк, сергей марченко, в мире
Украина, США, Всемирный банк, Сергей Марченко, В мире
17:25 17.09.2022 (обновлено: 19:33 17.09.2022)
 
В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов

Минфин Украины заявил о получении от США последнего гранта в 1,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина получила от США последний грант в 1,5 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщила пресс-служба министерства финансов Украины на "Правительственном портале".
"В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 миллиарда долларов США. Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов, предоставленных Соединенными Штатами через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", — говорится в заявлении.
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Как отметил министр финансов Сергей Марченко, полученные средства направят на возмещение расходов, понесенных для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а именно оплата ЖКХ, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и прочее.
Сообщается, что сейчас на Украине реализуют совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 7,3 миллиарда долларов.
С начала российской военной спецоперации Украине при содействии ВБ США уже предоставили Украине 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.
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