https://ria.ru/20220917/grant-1817560014.html

В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов

В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов - РИА Новости, 17.09.2022

В госбюджет Украины поступил грант от США в полтора миллиарда долларов

Украина получила от США последний грант в 1,5 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщила пресс-служба министерства финансов Украины на РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:25

2022-09-17T17:25

2022-09-17T19:33

украина

сша

всемирный банк

сергей марченко

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина получила от США последний грант в 1,5 миллиарда долларов из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщила пресс-служба министерства финансов Украины на "Правительственном портале"."В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 миллиарда долларов США. Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов, предоставленных Соединенными Штатами через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", — говорится в заявлении.Как отметил министр финансов Сергей Марченко, полученные средства направят на возмещение расходов, понесенных для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а именно оплата ЖКХ, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и прочее.Сообщается, что сейчас на Украине реализуют совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 7,3 миллиарда долларов.С начала российской военной спецоперации Украине при содействии ВБ США уже предоставили Украине 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.

https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html

https://ria.ru/20220916/ssha-1817410427.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, сша, всемирный банк, сергей марченко, в мире