https://ria.ru/20220917/granitsa-1817534860.html

Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется

Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется - РИА Новости, 17.09.2022

Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется

Между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии продолжаются переговоры, обстановка стабилизируется, заявили в... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:29

2022-09-17T14:29

2022-09-17T15:56

в мире

таджикистан

киргизия

баткенская область

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 17 сен — РИА Новости. Между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии продолжаются переговоры, обстановка стабилизируется, заявили в пресс-службе главы Согдийской области."После переговоров делегаций Таджикистана и Киргизии ситуация на границе постепенно стабилизируется, жители возвращаются к повседневной жизни", — говорится в сообщении.Отмечается, что в субботу утром продолжила работу совместная комиссия по стабилизации ситуации в приграничных районах.Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи, но сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возложили друг на друга. Тем не менее после переговоров глав погранслужб двух стран ситуация нормализовалась.Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков. Москва призывает Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации.

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

https://ria.ru/20220917/shos-1817524900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таджикистан, киргизия, баткенская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии