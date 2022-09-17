https://ria.ru/20220917/granitsa-1817534860.html
Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется
Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется - РИА Новости, 17.09.2022
Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется
Между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии продолжаются переговоры, обстановка стабилизируется, заявили в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:29
2022-09-17T14:29
2022-09-17T15:56
в мире
таджикистан
киргизия
баткенская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 17 сен — РИА Новости. Между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии продолжаются переговоры, обстановка стабилизируется, заявили в пресс-службе главы Согдийской области."После переговоров делегаций Таджикистана и Киргизии ситуация на границе постепенно стабилизируется, жители возвращаются к повседневной жизни", — говорится в сообщении.Отмечается, что в субботу утром продолжила работу совместная комиссия по стабилизации ситуации в приграничных районах.Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи, но сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек и Душанбе возложили друг на друга. Тем не менее после переговоров глав погранслужб двух стран ситуация нормализовалась.Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков. Москва призывает Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации.
https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, баткенская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Баткенская область, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
14:29 17.09.2022 (обновлено: 15:56 17.09.2022)
Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется
Ситуация на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется после переговоров делегаций
ДУШАНБЕ, 17 сен — РИА Новости. Между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии продолжаются переговоры, обстановка стабилизируется, заявили в пресс-службе главы Согдийской области.
"После переговоров делегаций Таджикистана и Киргизии ситуация на границе постепенно стабилизируется, жители возвращаются к повседневной жизни", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу утром продолжила работу совместная комиссия по стабилизации ситуации в приграничных районах.
Масштабные боестолкновения между киргизскими и таджикскими военными начались накануне утром и длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи, но сегодня с утра столкновения возобновились. Ответственность за это Бишкек
и Душанбе возложили друг на друга. Тем не менее после переговоров глав погранслужб двух стран ситуация нормализовалась.
Конфликты на киргизско-таджикской границе регулярно возникают из-за того, что стороны не завершили процесс делимитации и демаркации некоторых участков. Москва призывает Бишкек и Душанбе разрешить ситуацию политическими и дипломатическими методами и не поддаваться на провокации.