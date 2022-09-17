12:47 17.09.2022 (обновлено: 16:25 17.09.2022)
"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов
Читатели Le Figaro назвали газопровод "Сила Сибири — 2" из России в Китай поражением ЕС
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай.
Многие комментаторы раскритиковали действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и жалеют Европу, поскольку с дешевым газом Пекин оставит Брюссель позади.
Многие комментаторы раскритиковали действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и жалеют Европу, поскольку с дешевым газом Пекин оставит Брюссель позади.
"Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено вечным поражением", — написал один из пользователей.
"Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с "Северным потоком — 2" и погубив этот проект с помощью руководства Германии", — подчеркнул другой.
"Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь — рогоносец истории", — отметил третий.
"Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени! Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни", — возмутился пользователь.
"Вот интересно: когда Россия поставляла газ Европейскому союзу, Европа говорила, что это плохо: мы становимся зависимы от российского газа. А теперь, когда России это надоело и она стала поставлять Китаю, казалось бы, чего нам обижаться? Китай теперь будет зависимым! Так ведь нет, обижаемся. <...> Теперь, оказывается, плохо, что Россия не нам поставляет газ, не Европе", — резюмировали читатели.
"Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Он должен будет пролегать через территорию Монголии. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод фактически может заменить России "Северный поток — 2".
"Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Он должен будет пролегать через территорию Монголии. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод фактически может заменить России "Северный поток — 2".
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