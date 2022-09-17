https://ria.ru/20220917/gaz-1817521027.html

"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов

"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов - РИА Новости, 17.09.2022

"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:47

2022-09-17T12:47

2022-09-17T16:25

урсула фон дер ляйен

александр новак

россия

китай

европа

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай. Многие комментаторы раскритиковали действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и жалеют Европу, поскольку с дешевым газом Пекин оставит Брюссель позади. "Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено вечным поражением", — написал один из пользователей. "Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь — рогоносец истории", — отметил третий. "Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени! Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни", — возмутился пользователь."Вот интересно: когда Россия поставляла газ Европейскому союзу, Европа говорила, что это плохо: мы становимся зависимы от российского газа. А теперь, когда России это надоело и она стала поставлять Китаю, казалось бы, чего нам обижаться? Китай теперь будет зависимым! Так ведь нет, обижаемся. <...> Теперь, оказывается, плохо, что Россия не нам поставляет газ, не Европе", — резюмировали читатели. "Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Он должен будет пролегать через территорию Монголии. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод фактически может заменить России "Северный поток — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

https://ria.ru/20220108/gaz-1766972838.html

https://ria.ru/20220913/miting-1816448872.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

урсула фон дер ляйен, александр новак, россия, китай, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика, сила сибири (газопровод), северный поток — 2