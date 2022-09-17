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"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов - РИА Новости, 17.09.2022
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"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов
"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов - РИА Новости, 17.09.2022
"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:47
2022-09-17T16:25
урсула фон дер ляйен
александр новак
россия
китай
европа
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай. Многие комментаторы раскритиковали действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и жалеют Европу, поскольку с дешевым газом Пекин оставит Брюссель позади. "Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено вечным поражением", — написал один из пользователей. "Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь — рогоносец истории", — отметил третий. "Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени! Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни", — возмутился пользователь."Вот интересно: когда Россия поставляла газ Европейскому союзу, Европа говорила, что это плохо: мы становимся зависимы от российского газа. А теперь, когда России это надоело и она стала поставлять Китаю, казалось бы, чего нам обижаться? Китай теперь будет зависимым! Так ведь нет, обижаемся. &lt;...&gt; Теперь, оказывается, плохо, что Россия не нам поставляет газ, не Европе", — резюмировали читатели. "Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Он должен будет пролегать через территорию Монголии. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод фактически может заменить России "Северный поток — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
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урсула фон дер ляйен, александр новак, россия, китай, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика, сила сибири (газопровод), северный поток — 2
Урсула фон дер Ляйен, Александр Новак, Россия, Китай, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Сила Сибири (газопровод), Северный поток — 2
12:47 17.09.2022 (обновлено: 16:25 17.09.2022)
 
"Смерть Европы". Новый газопровод из России обескуражил французов

Читатели Le Figaro назвали газопровод "Сила Сибири — 2" из России в Китай поражением ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода "Сила Сибири — 2" через территорию Монголии в Китай.

Многие комментаторы раскритиковали действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и жалеют Европу, поскольку с дешевым газом Пекин оставит Брюссель позади.
Закат в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 08:00
Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества
"Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено вечным поражением", — написал один из пользователей.
"Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с "Северным потоком — 2" и погубив этот проект с помощью руководства Германии", — подчеркнул другой.
"Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь — рогоносец истории", — отметил третий.
"Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени! Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни", — возмутился пользователь.
Строительство газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 16:28
Запад встревожен из-за сделки России и Китая по "Силе Сибири — 2"
"Вот интересно: когда Россия поставляла газ Европейскому союзу, Европа говорила, что это плохо: мы становимся зависимы от российского газа. А теперь, когда России это надоело и она стала поставлять Китаю, казалось бы, чего нам обижаться? Китай теперь будет зависимым! Так ведь нет, обижаемся. <...> Теперь, оказывается, плохо, что Россия не нам поставляет газ, не Европе", — резюмировали читатели.

"Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Он должен будет пролегать через территорию Монголии. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод фактически может заменить России "Северный поток — 2".
В Германии требуют открыть Северный поток–2 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 13:10
В Германии требуют открыть "Северный поток–2"
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Урсула фон дер ЛяйенАлександр НовакРоссияКитайЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияВ миреЭкономикаСила Сибири (газопровод)Северный поток — 2
 
 
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