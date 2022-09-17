https://ria.ru/20220917/erdogan-1817558723.html
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса - РИА Новости, 17.09.2022
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:15
2022-09-17T17:15
2022-09-17T17:15
в мире
турция
сша
самарканд
саммит шос в самарканде
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817224417_0:46:3090:1784_1920x0_80_0_0_fb7a4950777283a520dbd5e605be295f.jpg
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса."К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?" Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.
https://ria.ru/20220917/erdogan-1817557738.html
турция
сша
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817224417_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_828369d1c8399e57c38cc2aaa9724c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, самарканд, саммит шос в самарканде, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса
Эрдоган заявил, что не видит для мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса