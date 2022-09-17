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Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса - РИА Новости, 17.09.2022
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Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса - РИА Новости, 17.09.2022
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:15
2022-09-17T17:15
в мире
турция
сша
самарканд
саммит шос в самарканде
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса."К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?" Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.
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в мире, турция, сша, самарканд, саммит шос в самарканде, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде, Реджеп Тайип Эрдоган
17:15 17.09.2022
 
Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса

Эрдоган заявил, что не видит для мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе. Архивное фото
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АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
"К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?" Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.

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