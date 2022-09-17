https://ria.ru/20220917/erdogan-1817558723.html

Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса

Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса - РИА Новости, 17.09.2022

Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав выхода из украинского кризиса

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:15

2022-09-17T17:15

2022-09-17T17:15

в мире

турция

сша

самарканд

саммит шос в самарканде

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817224417_0:46:3090:1784_1920x0_80_0_0_fb7a4950777283a520dbd5e605be295f.jpg

АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса."К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: "Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?" Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.

https://ria.ru/20220917/erdogan-1817557738.html

турция

сша

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, самарканд, саммит шос в самарканде, реджеп тайип эрдоган