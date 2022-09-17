17:08 17.09.2022 (обновлено: 18:14 17.09.2022)
Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
Эрдоган назвал целью Турции стать членом Шанхайской организации сотрудничества
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Заседание в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Самарканда.
"Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь (в Самарканде. — Прим. ред.) в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <...> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии", — сказал глава государства.
По его мнению, быть членом или не быть — разные вещи, и вступление Турции в ШОС переведет ее отношения со странами-участницами в совершенно иное положение.
На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом организации, Эрдоган ответил утвердительно.
"Конечно. Это и есть цель", — пояснил он.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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В этом году саммит проходил в Самарканде 15 и 16 сентября. По его итогам лидеры стран-участниц подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в организации. Иран, в свою очередь, подписал меморандум об обязательствах перед ШОС, открывающий стране путь в объединение.
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