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Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС

Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС - РИА Новости, 17.09.2022

Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС

Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Самарканда. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:08

2022-09-17T17:08

2022-09-17T18:14

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ильхам алиев

турция

самарканд

узбекистан

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саммит шос в самарканде

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Самарканда."Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь (в Самарканде. — Прим. ред.) в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. <...> Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии", — сказал глава государства.По его мнению, быть членом или не быть — разные вещи, и вступление Турции в ШОС переведет ее отношения со странами-участницами в совершенно иное положение.На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом организации, Эрдоган ответил утвердительно.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.В этом году саммит проходил в Самарканде 15 и 16 сентября. По его итогам лидеры стран-участниц подписали Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции по важнейшим региональным и глобальным вопросам.Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в организации. Иран, в свою очередь, подписал меморандум об обязательствах перед ШОС, открывающий стране путь в объединение.

https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html

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