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При обстреле белгородского села один человек погиб, двое получили ранения

При обстреле белгородского села один человек погиб, двое получили ранения - РИА Новости, 17.09.2022

При обстреле белгородского села один человек погиб, двое получили ранения

Жертвой украинского обстрела белгородского села Красный Хутор стал один человек, еще двое пострадали, заявил в Telegram-канале глава регионального Минздрава... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:31

2022-09-17T15:31

2022-09-17T17:33

происшествия

вячеслав гладков

украина

белгородский район

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Жертвой украинского обстрела белгородского села Красный Хутор стал один человек, еще двое пострадали, заявил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Андрей Иконников."В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась. Выражаю глубокие соболезнования", — написал он.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей. По его информации, при обстреле три дома получили повреждения.Четырнадцатого сентября Красный Хутор уже подвергался атаке со стороны Украины, тогда пострадали три дома. После этого из села эвакуировали около 70 человек.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, накануне они открыли огонь по городу Валуйки — один человек погиб, двое пострадали, в нескольких домах начались пожары. Из-за обстрела получила повреждения подстанция, и город остался без света.В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, вячеслав гладков, украина, белгородский район, белгородская область, россия