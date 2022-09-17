https://ria.ru/20220917/antoniy-1817496797.html

Митрополит Антоний: сейчас мяч на стороне Ватикана

Митрополит Антоний: сейчас мяч на стороне Ватикана - РИА Новости, 17.09.2022

Митрополит Антоний: сейчас мяч на стороне Ватикана

В Казахстане завершился VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в его работе приняло участие более ста делегаций из пятидесяти стран, в том числе... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:00

2022-09-17T11:00

2022-09-17T11:00

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В Казахстане завершился VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в его работе приняло участие более ста делегаций из пятидесяти стран, в том числе делегация Русской православной церкви, которую возглавил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). На полях форума он встретился с патриархом Иерусалимский Феофлом III, папой Римским Франциском и главой Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. В интервью РИА Новости митрополит Антоний раскрыл детали этих переговоров, рассказал о перспективах встречи папы Римского и патриарха Кирилла и о знакомстве с новым главой Русской православной церкви заграницей.– Владыка Антоний, как прошла ваша беседа с патриархом Иерусалимским Феофилом?– Это была моя первая встреча с патриархом Иерусалимским в новой должности после того, как я стал председателем Отдела внешних церковных связей (митрополит Антоний возглавил ОВЦС в июне 2022 года – ред.). Мы были ранее знакомы: когда я возглавлял Управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям, я часто бывал на Святой земле, общался с Его блаженством, сослужил ему.Во время нынешней встречи я представился Патриарху в новом качестве. Блаженнейший пожелал мне помощи Божией в трудах. Мы договорились о том, что в ближайшее время, когда представится такая возможность, я с благословения Святейшего патриарха Кирилла приеду в Иерусалим, чтобы мы могли иметь полноценную рабочую встречу, обсудить те темы, которые стоят на повестке отношений между нашими церквами.– Обсуждалась ли возможная новая встреча глав православных церквей в "амманском" формате? Ведь патриарх Феофил ранее выступал с такой инициативой.– Мы поддерживаем инициативы, направленные на то, чтобы предстоятели православных церквей встречались и обсуждали серьезные проблемы, которые сегодня стоят на повестке межправославных отношений. Поэтому мы с большим воодушевлением восприняли предложение патриарха Иерусалимского Феофила провести первую Амманскую встречу (встреча представителей 6 из 13 поместных православных церквей прошла в Аммане в 2020 году на фоне церковного кризиса в православии на Украине, признания Константинопольским патриархом Варфоломеем раскольнической украинской "церкви" – ПЦУ – ред.). Вы знаете, что Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл участвовал в этой встрече. К сожалению, патриарх Константинопольский Варфоломей, на котором лежит личная ответственность за те проблемы, которые угрожают единству православного мира, на эту встречу не прибыл и отказался от диалога.– Какая страна могла бы стать площадкой для такой встречи глав и представителей православных церквей?– Думаю, это не принципиальный вопрос. Главное, чтобы эта встреча в принципе могла состояться, чтобы мог состояться обмен мнениями.– Расскажите, пожалуйста, о другой встрече – с главой Римско-католической церкви. Вы обсуждали организацию возможного саммита папы Римского и патриарха Кирилла? Иерусалим мог бы стать площадкой для такого диалога?– В ходе нашей беседы в Нурсултане папа Франциск сказал, что в перспективе можно было бы подумать об организации такой встречи. Вопрос о месте ее проведения должны решить папа и патриарх, а также уполномоченные ими помощники, которые, если вторая встреча будет запланирована, должны будут ее проработать. Но на мой взгляд, Иерусалим мог бы быть очень хорошим местом, потому что это город, священный для всех христиан.– СМИ сообщали, что лидеры церквей могли бы встретиться в Казахстане на Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Эта площадка не подходит для такой встречи?– Те сообщения, о которых вы говорите, звучали из уст папы Франциска в его интервью некоторым журналистам. Считаю, что встреча патриарха Кирилла и папы Франциска должна быть серьезным образом подготовлена. Это не должна быть встреча "на полях", пусть и такого серьезного и масштабного мероприятия, как съезд, в котором мы сейчас принимаем участие. Ей должен предшествовать такой же серьезный подготовительный процесс, который предшествовал и первой встрече в Гаване (первая в истории встреча глав РПЦ и католической церкви прошла в Гаване в 2016 году – ред.). По итогам должен иметь место важный, результативный документ, совместное заявление. Никаких инициатив подготовки такой встречи со стороны Ватикана не предпринималось, никакой работы для того, чтобы такая встреча была проведена в Казахстане, не было.– Есть ли предпочтительные сроки проведения встречи глав церквей?– Мне кажется, что общение папы и патриарха в нынешней сложной ситуации в мире могло бы быть важным и полезным. Предполагалось, что встреча состоится летом этого года. Подготовка была в одностороннем порядке прекращена по инициативе Ватикана. Консультации о встрече лидеров церквей сегодня не ведутся. Сейчас мяч на стороне Ватикана.– На съезде присутствовал духовный лидер Азербайджана, обсуждали ли вы недавнее обострение Армяно-Азербайджанского конфликта, ведь ранее Русская церковь активно участвовала в примирении сторон?– Мы встречались с главой Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Говорили в том числе о том, что мы могли бы делать вместе, принимая во внимание мое назначение на должность председателя отдела. Я подчеркнул, что Русская православная церковь готова и в дальнейшем участвовать в установлении диалога между сторонами конфликта и предпринимать вместе с религиозными лидерами Азербайджана и Армении усилия к тому, чтобы ситуация вернулась в мирное русло.– Говоря о вашем назначении, недавно функции управления зарубежных учреждений РПЦ были переданы возглавляемому вами Отделу внешних церковных связей. Отразится ли это на работе с приходами РПЦ в Европе, взаимоотношениях с Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ)?– После того, как решением Святейшего патриарха и Священного синода управление зарубежных учреждений (УЗУ – ред.) было расформировано, в Отделе внешних церковных связей был создан соответствующий секретариат, которому переданы вопросы работы с зарубежными учреждениями. Работа секретариата, безусловно, координируется напрямую председателем отдела. С административной точки зрения произошли определенные изменения, но был сохранен полный штат сотрудников, по факту вся деятельность управления сохранилась. Это не влияет на связь с зарубежными учреждениями. В свое время именно ОВЦС занимался в полной мере деятельностью зарубежных учреждений до появления УЗУ.– Недавно Собор Русской православной церкви за границей выбрал нового предстоятеля, им стал епископ Манхэттенский Николай. Как вы оцениваете этот выбор, знакомы ли вы с новым главой церкви?– В соответствии с актом о каноническом общении состоялось утверждение синодом РПЦ новоизбранного первоиерарха. Конечно, мы очень рады, что зарубежная церковь обрела нового предстоятеля. Надеемся, что он сохранит курс на укрепление единства Русской зарубежной церкви и православной церкви в Отечестве. Я лично знаком с владыкой Николаем: мы с ним встречались при разных оказиях, и я слышал о нем самые добрые отзывы со стороны архиереев Русской зарубежной церкви, с которыми я поддерживаю личные отношения.Я очень надеюсь, что у нас в ближайшее время будет возможность встретиться. И, конечно, хочется пожелать владыке Николаю помощи Божией в его ответственном служении: я знаю, что уже в это воскресенье состоится его настолование (возведение на епископскую кафедру – ред.). Дай Бог, чтобы при его руководстве Русской православной церковью за границей мы и дальше продолжили бы укреплять достигнутое в 2007 году долгожданное единство.

https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html

https://ria.ru/20220805/frantsisk-1807667401.html

https://ria.ru/20220913/nikolay-1816600294.html

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