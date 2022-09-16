https://ria.ru/20220916/zhile-1817269876.html

Людей из аварийного жилья в Бурейском округе Приамурья расселят в 2023 году

Людей из аварийного жилья в Бурейском округе Приамурья расселят в 2023 году - РИА Новости, 16.09.2022

Людей из аварийного жилья в Бурейском округе Приамурья расселят в 2023 году

Очередь на расселение из аварийного жилья в Бурейском округе Амурской области полностью закроют в следующем году, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:35

2022-09-16T14:35

2022-09-16T14:35

общество

жилье

василий орлов (губернатор)

амурская область

сковородино

благовещенск

фонд жкх

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости. Очередь на расселение из аварийного жилья в Бурейском округе Амурской области полностью закроют в следующем году, заявил губернатор Василий Орлов."Пятиэтажный дом рассчитан на 74 квартиры, из них 15 предназначены для детей-сирот. Остальные получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья, что позволит полностью закрыть очередь на расселение по данной программе в Бурейском округе. Дом будет сдан в следующем году. На его строительство выделено 200,5 миллиона рублей", - цитирует Орлова его пресс-служба.По данным областного правительства, строящийся в Новобурейском дом возводится по нацпроекту "Жильё и городская среда". Он находится в квартале улиц Горького и Зелёной. Общая площадь многоквартирного дома составит 3192,2 "квадрата". На объекте уже возвели последний, пятый этаж. Параллельно с этим ведутся работы по штукатурке стен 1-3 этажей, устройство стяжки пола, электромонтажные работы. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке кровли, уточнили местные власти.Отмечается, что всего по области для переселения людей из аварийного фонда ведется строительство 10 многоквартирных домов на территориях восьми муниципальных образований. Из них по одному дому строится в Благовещенске, Новобурейском, Талдане Сковородинского района и на станции Арга Серышевского района. В городах Свободном, Сковородино и Благовещенском районе (Чигири и Волково) – по два."В городе Сковородино оба многоквартирных дома сдадут до конца года. Их строительство началось в прошлом году. В первом доме будет 33 квартиры, 17 из них – для переселенцев, во втором – 44 квартиры, 37 из которых приобретут по программе. Кроме этого, в стадии оформления находится разрешительная документация на строительство еще двух домов в Свободном и Талдане", - говорится в сообщении областного правительства.До конца текущего года планируется начать строительство еще 18 многоквартирных домов: по одному – в городах Благовещенске и Сковородино, двух – в поселке городского типа Ерофей Павлович, по семь домов возведут в Октябрьском районе (в селе Екатеринославка – два дома, в поселке Мухинский – пять) и в селе Соловьевске Тындинского муниципального округа, сообщает правительство региона.В программу переселения из аварийного жилья Амурской области в 2019-2025 годов включены 916 многоквартирных домов, где проживали 6,72 тысячи человек. Объем финансирования по программе - 6,75 миллиарда рублей, из них средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6,44 миллиарда.Как рассказали в правительстве области, реализация программы полностью завершена на территории 10 муниципальных образований области - в Райчихинске, Прогрессе, Белогорском, Ивановском и Ромненском муниципальных округах, а также Константиновском, Мазановском, Тамбовском, Селемджинском и Шимановском районах. До конца года программу планируют выполнить в полном объеме в Белогорске.Амурская область вошла в число субъектов РФ, которые планируют выполнить ускоренными темпами программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между регионом и Фондом ЖКХ подписано допсоглашение, в соответствии с которым Приамурье взяло на себя обязательство завершить программу досрочно – до 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20220712/doma-1802050887.html

https://ria.ru/20220915/kafe-1816884204.html

https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html

амурская область

сковородино

благовещенск

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общество, жилье, василий орлов (губернатор), амурская область, сковородино, благовещенск, фонд жкх