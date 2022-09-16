Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/zerno-1817398354.html
Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны
Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны - РИА Новости, 16.09.2022
Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС заявил о надежде на то, что зерно,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:30
2022-09-16T18:30
владимир путин
самарканд
россия
шос
саммит шос в самарканде
украина
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058376_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2f73b3af93f25b558c0b1ac5236018fd.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС заявил о надежде на то, что зерно, вывозимое из украинских портов, все-таки пойдет в беднейшие страны, но пока этого достичь не удалось.Ранее Путин заявил, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства. Путин обвинял европейцев в том, что, прикрываясь интересами развивающихся стран, они делают все исключительно в своих интересах.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html
самарканд
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058376_125:427:2285:2047_1920x0_80_0_0_c6f73db971406c9b990b955742861a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, самарканд, россия, шос, саммит шос в самарканде, украина, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, оон
Владимир Путин, Самарканд, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Украина, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
18:30 16.09.2022
 
Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны

Путин выразил надежду, что вывозимое из украинских портов зерно пойдет в беднейшие страны

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС заявил о надежде на то, что зерно, вывозимое из украинских портов, все-таки пойдет в беднейшие страны, но пока этого достичь не удалось.
"Будем надеяться, действительно, что значительная часть его (зерна – ред.), пока этого не удается достичь, все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран", - сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства. Путин обвинял европейцев в том, что, прикрываясь интересами развивающихся стран, они делают все исключительно в своих интересах.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 17:46
Путин: Россия получила сигнал, что может вывозить продукцию через Турцию
 
Владимир ПутинСамаркандРоссияШОССаммит ШОС в СамаркандеУкраинаТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала