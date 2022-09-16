https://ria.ru/20220916/zerno-1817398354.html

Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны

Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны - РИА Новости, 16.09.2022

Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС заявил о надежде на то, что зерно,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:30

2022-09-16T18:30

2022-09-16T18:30

владимир путин

самарканд

россия

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саммит шос в самарканде

украина

турция

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС заявил о надежде на то, что зерно, вывозимое из украинских портов, все-таки пойдет в беднейшие страны, но пока этого достичь не удалось.Ранее Путин заявил, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства. Путин обвинял европейцев в том, что, прикрываясь интересами развивающихся стран, они делают все исключительно в своих интересах.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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