Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны
Путин выразил надежду, что вывозимое из украинских портов зерно пойдет в беднейшие страны
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита ШОС заявил о надежде на то, что зерно, вывозимое из украинских портов, все-таки пойдет в беднейшие страны, но пока этого достичь не удалось.
"Будем надеяться, действительно, что значительная часть его (зерна – ред.), пока этого не удается достичь, все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран", - сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что почти все зерно, которое было вывезено из Украины согласно достигнутым договоренностям, было направлено в страны ЕС, а не в нуждающиеся государства. Путин обвинял европейцев в том, что, прикрываясь интересами развивающихся стран, они делают все исключительно в своих интересах.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.