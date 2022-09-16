https://ria.ru/20220916/zaes-1817163555.html

Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара

Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара - РИА Новости, 16.09.2022

Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара

Возобновление работы Запорожской АЭС позволит обеспечить работой семьи специалистов – работников атомной станции и восстановить нормальную жизнь города,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T09:00

2022-09-16T09:00

2022-09-16T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Возобновление работы Запорожской АЭС позволит обеспечить работой семьи специалистов – работников атомной станции и восстановить нормальную жизнь города, атомщиков Энергодара, сказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.Рогов отметил, что вынужденная остановка реакторов станции из-за постоянных обстрелов инфраструктуры и самой АЭС создает много сложностей для Энергодара и его жителей."Атомная станция - это свыше 10 тысяч сотрудников. Запорожская АЭС и сам Энергодар – единое целое, это невозможно отделить, город строился под строительство АЭС. Если реакторы заглушены, то это не просто потеря рабочих мест, заняться нечем, это моногород… Это специалисты высшего класса, узкой специализации. Единственное решение для Энергодара – запуск АЭС… Поэтому, как только линия фронта будет отодвинута, Запорожская и Днепропетровская области будут освобождены, то тогда обстрелов не будет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев-Live".Город полностью обеспечивался за счет работы ЗАЭС – электроэнергией, отоплением, водой, напомнил Рогов. Сейчас электроснабжение производится по резервной линии, кроме того, к городу прокладывается газопровод. Однако, отметил Рогов, возвращение города к нормальной жизни будет возможно только с возобновлением работы АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220915/zaes-1817025693.html

https://ria.ru/20220913/zaes-1816601710.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов