Рейтинг@Mail.ru
Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/zaes-1817163555.html
Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара
Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара - РИА Новости, 16.09.2022
Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара
Возобновление работы Запорожской АЭС позволит обеспечить работой семьи специалистов – работников атомной станции и восстановить нормальную жизнь города,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:00
2022-09-16T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Возобновление работы Запорожской АЭС позволит обеспечить работой семьи специалистов – работников атомной станции и восстановить нормальную жизнь города, атомщиков Энергодара, сказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.Рогов отметил, что вынужденная остановка реакторов станции из-за постоянных обстрелов инфраструктуры и самой АЭС создает много сложностей для Энергодара и его жителей."Атомная станция - это свыше 10 тысяч сотрудников. Запорожская АЭС и сам Энергодар – единое целое, это невозможно отделить, город строился под строительство АЭС. Если реакторы заглушены, то это не просто потеря рабочих мест, заняться нечем, это моногород… Это специалисты высшего класса, узкой специализации. Единственное решение для Энергодара – запуск АЭС… Поэтому, как только линия фронта будет отодвинута, Запорожская и Днепропетровская области будут освобождены, то тогда обстрелов не будет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев-Live".Город полностью обеспечивался за счет работы ЗАЭС – электроэнергией, отоплением, водой, напомнил Рогов. Сейчас электроснабжение производится по резервной линии, кроме того, к городу прокладывается газопровод. Однако, отметил Рогов, возвращение города к нормальной жизни будет возможно только с возобновлением работы АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220915/zaes-1817025693.html
https://ria.ru/20220913/zaes-1816601710.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e0477c1bc547a9c099c844b3e8582270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
09:00 16.09.2022
 
Рогов: возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара

Рогов заявил, что возобновление работы ЗАЭС обеспечит нормальную жизнь Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Возобновление работы Запорожской АЭС позволит обеспечить работой семьи специалистов – работников атомной станции и восстановить нормальную жизнь города, атомщиков Энергодара, сказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Рогов отметил, что вынужденная остановка реакторов станции из-за постоянных обстрелов инфраструктуры и самой АЭС создает много сложностей для Энергодара и его жителей.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 16:02
Глава "Росатома" считает, что ЗАЭС может не работать сколь угодно долго
"Атомная станция - это свыше 10 тысяч сотрудников. Запорожская АЭС и сам Энергодар – единое целое, это невозможно отделить, город строился под строительство АЭС. Если реакторы заглушены, то это не просто потеря рабочих мест, заняться нечем, это моногород… Это специалисты высшего класса, узкой специализации. Единственное решение для Энергодара – запуск АЭС… Поэтому, как только линия фронта будет отодвинута, Запорожская и Днепропетровская области будут освобождены, то тогда обстрелов не будет", - сказал Рогов в эфире "Соловьев-Live".
Город полностью обеспечивался за счет работы ЗАЭС – электроэнергией, отоплением, водой, напомнил Рогов. Сейчас электроснабжение производится по резервной линии, кроме того, к городу прокладывается газопровод. Однако, отметил Рогов, возвращение города к нормальной жизни будет возможно только с возобновлением работы АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 21:27Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала