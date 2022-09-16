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В здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы

В здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы - РИА Новости, 16.09.2022

В здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы

В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре столицы республики прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:56

2022-09-16T11:56

2022-09-16T15:00

луганск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре столицы республики прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.Силовики оцепили район."По предварительным данным, есть жертвы", — написал в Telegram представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он добавил, что на месте работают аварийные и спасательные службы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганск, луганская народная республика