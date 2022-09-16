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В здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы
В здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы - РИА Новости, 16.09.2022
В здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы
В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре столицы республики прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:56
2022-09-16T11:56
2022-09-16T15:00
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре столицы республики прогремел взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.Силовики оцепили район."По предварительным данным, есть жертвы", — написал в Telegram представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он добавил, что на месте работают аварийные и спасательные службы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, луганская народная республика
Луганск, Луганская Народная Республика
11:56 16.09.2022 (обновлено: 15:00 16.09.2022)
В здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы
В здании Генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв